Insider – das Vorteilsprogramm für den Facheinzelhandel

Die Ambiente (6. bis 10. Februar 2026) ist zweifellos das Messe-Highlight des Jahres für die Branche rund um Tischkultur und Küche. Die Weltleitmesse bildet mit ihren drei Angebotsbereichen Dining, Living und Giving das internationale Angebot im Markt lückenlos ab. Etablierte Marken und innovative Newcomer präsentieren eine beeindruckende Produktvielfalt, die vielseitige Inspirationen gibt und die aktuellen Designtrends widerspiegelt. Die Ambiente ist und bleibt der Place to Be für die GPK-Branche.

Um den Besuch möglichst komfortabel und damit auch effektiv zu gestalten, hat die Messe Frankfurt eigens für den Fachhandel das Vorteilsprogramm „Insider“ ins Leben gerufen, das für die Ambiente 2026 ebenso wie für die Creativeworld 2026 wieder verfügbar ist.

Die Insider-Lounge ist der perfekte Ort zum Netzwerken und Relaxen

„Insider“ genießen viele Vorteile

Fachhändler*innen und alle Mitarbeitenden aus den Bereichen GPK, Geschenkartikel, Wohnaccessoires, PBS und DIY mit einer Geschäftsgröße bis zu 50 Mitarbeitenden können sich als „Insider“ registrieren und von zahlreichen, kostenfreien Vorteilen profitieren.

• Freier Eintritt zur Ambiente bzw. Creativeworld an allen Messetagen

• Kostenfreie Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs

• Kostenfreie Nutzung der Garderoben

• Exklusiver Zugang zur Insider-Lounge im Foyer der Halle 9.1 zum Entspannen und Netzwerken

• Gutscheine für Snacks und Getränke

Insider-Lounge neu in Halle 9.1 FOY03

Die Insider-Lounge befindet sich 2026 neu im Foyer der Halle 9.1 FOY03 direkt neben dem „Insider“-Partnerstand. Unter dem Motto „Gemeinsam für den Handel“ präsentiert sich hier der Handelsverband Koch- und Tischkultur erneut gemeinsam mit EK Retail, Nmedia und dem Industrieverband Schneid- und Haushaltswaren IVSH. „Nutzen Sie die Insider-Lounge als perfekte Anlaufstelle zum Netzwerken oder für eine kleine Pause im anstrengenden Messetag“, empfiehlt Michael Berz, Präsident des Handelsverbandes Koch- und Tischkultur. „Hier finden Sie immer interessante Gesprächspartner und erfahren Neues aus der Branche.“

Die Insider-Lounge und Partnerstand befinden sich im Foyer der Halle 9.1 FOY3

Get-together mit Kai Hudetz am Samstag, 7. Februar 2026

Beste Gespräche und Brancheninsights aus erster Hand sind am Messesamstag, 7. Februar 2026, garantiert: Um 17.30 Uhr lädt der Handelsverband Koch- und Tischkultur Händler und Industriepartner zum Get-together an den Insider-Stand ein. Besonderes Highlight: Kai Hudetz, wird in einem Impulsvortrag auf die aktuelle Situation und die Entwicklung der Branche eingehen. Mit seiner Expertise konnte der Geschäftsführer des IFH Köln bereits auf der GPK Branchentagung im Juni 2025 die Zuhörer begeistern. Notieren Sie sich diesen Termin schon jetzt fest in Ihrem Messekalender!

Jetzt zum „Insider“-Programm anmelden und Vorteile sichern: https://ambiente.messefrankfurt.com/frankfurt/de/planung-vorbereitung/besucher/insider.html

Weitere Informationen gibt das Ambiente Insider Team: ambiente-insider@messefrankfurt.com oder telefonisch unter +49 69 75 75-53 75.

