Inspirationletter: Bunte Farbenvielfalt bei Küche&Co

Das sorgt nicht selten für leichte Verwirrung oder sogar schwere Kopfschmerzen, wenn man sich für eine entscheiden soll. Gerade wenn man seine Küche neu gestalten will, muss die Farbe gut überlegt sein, denn wer streicht schon jedes Jahr seine Küche neu? Küche&Co gibt eine Entscheidungshilfe und stellt drei unterschiedliche Küchen in unterschiedlichen Trendfarben vor.

Lassen Sie sich von der folgenden Auswahl inspirieren und tauchen Sie ein in die bunte Welt der Farben!

Pantone 2022: Very Peri

Spätestens nachdem der Lilaton „Very Peri“ als Farbe des Jahres gekürt wurde, ist Violett en vogue. Die Farbe eignet sich hervorragend, um einer schlichten Kücheneinrichtung einen modernen Twist zu geben. Möbelstücke und Accessoires in Violett setzen mutige Farbtupfer, die einer weißen Küche ganz viel oh la la verleihen. Und das Beste: Die neutrale Küchenfarbe Weiß passt zu allem und lässt sich je nach Gusto immer wieder mit neuen Farben kombinieren.

Küche Violetta

Von wegen letzter Versuch – Lila und Violett sind immer und unbedingt einen solchen wert! Besonders effektvoll wirkt das kraftvolle Lila in Kombination mit klarem Weiß. In dieser Statement-Küche eindrucksvoll umgesetzt mit grifflosen Fronten in Weiß Ultramatt und lila Nischenrückwänden nebst passenden Accessoires und Möbelstücken.

Zeit für Pastell

Welch ein Augenschmaus: Pudriges Pastell! Es ist zart, fröhlich und zaubert immer ein wenig die Erinnerung an sahniges Milcheis auf die Zunge. Wer seiner Küche gern etwas Farbe verleihen möchte, es aber auch nicht zu bunt treiben will, wird von den leicht-luftigen Pastellnuancen begeistert sein.

Küche Macaron

Süße Versuchung! Dieser pastellige Küchentraum lässt nicht nur die Herzen aller Schleckermäulchen höherschlagen: Küchenfronten in Zartrosé satin sorgen für viel Leichtigkeit und Frische, die teils offene Schranksymmetrie bietet ausreichend Platz zum Herzeigen und Verstauen.

Küche Macaron

Welche Farbe darf es sein?

Genau meine Nuance: Kirschrot, Erbsengrün oder Zitronengelb – passender könnten Farben in der Küche kaum sein. Und du wählst sie genau nach deinem ganz persönlichen Geschmack aus! Über 2000 Farbtöne aus dem NCS und RAL System stehen dir zur Verfügung, um deiner Küche individuelle Farb-Highlights mit hochwertigem lichtbeständigen Mattlack zu verleihen – ganz gleich ob für glatte Fronten oder Rahmenfronten ¬

Küche Farbvielfalt

Alles aus einem Guss! Hier genießt der angesagte Ton-in-Ton-Look die volle Aufmerksamkeit! Du hast die Wahl zwischen mehr als 2000 Farben, mit denen sich Küchenmöbel ganz individuell lackieren lassen. Übrigens: Die Farben gibt es natürlich alle auch als Wandfarbe.

