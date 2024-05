Interface: Neue Staffel des Podcasts „Made for More”

Mit einer neuen Stimme geht die dritte Staffel des Branchen-Podcasts von Interface an den Start. Katja Heinrich aus dem Concept Design Team übernimmt ab Folge 21 das Mikrofon und spricht mit Expertinnen und Experten über Themen, deren Bedeutung weit über die Bodenbelagsbranche hinausreicht. Denn für Interface geht es um mehr als Design und Funktionalität, wie das Unternehmen mit dem Podcast-Titel „Made for More“ zeigt: Interface möchte mit seinen Produkten eine positive Wirkung auf das Leben der Menschen, ihre Arbeit, ihr Zuhause und ihre Umwelt erzielen.

Daher stammen auch die Gäste aus unterschiedlichen Fachbereichen wie Architektur, Design und Nachhaltigkeit. Den Auftakt macht Katharina Clasen in Folge 21, die seit über zehn Jahren als Selbstständige und Dozentin in der UX-Branche tätig ist. Ihr Schwerpunkt liegt auf dem Thema Life Centered Design, das nicht nur den Menschen, sondern alles Leben in den Fokus stellt. Sehr praxisbezogen spricht Innenarchitektin Natascha Ninic in Folge 22 über das Wohl des Menschen als Leitbild guten Designs, die aktuellen Entwicklungen im Bereich New Work sowie die Zukunft der Arbeitswelt.

Die ersten beiden Podcast-Episoden von Staffel 3 sind bereits online verfügbar. Ihnen folgen als Nächstes die Themen KI (Künstliche Intelligenz) in der Architektur mit Jan-Peter Franke und Robert Crummenerl von bold projekt + planung gmbh sowie Kreislaufwirtschaft mit dem Fokus auf Wiederverwendung in der Praxis, zu dem Maria Groß und Anja Gillies von Knoblaucharchitekten eingeladen sind.

„Die neue Podcast-Staffel bietet eine bunte Mischung an Gästen und Themen, die sowohl die Branche als auch die Gesellschaft beschäftigen“ , sagt Anne Salditt, EMEA Marketing Director bei Interface. „Unsere Hörerinnen und Hörer erhalten Informationen und Denkanstöße rund um das, was uns alle aktuell bewegt. Konkrete Projektbeispiele verdeutlichen die Aussagen und inspirieren zu eigenen Ideen. Wir stellen uns in den Gesprächen den drängenden Fragen der Zeit und teilen auch die Erfahrungen unserer eigenen Nachhaltigkeitsreise.“

Hier geht es zum Podcast „Made for More“ von Interface.

Quelle: Interface