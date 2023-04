Interface und nora gemeinsam auf der BAU 2023

Auf der BAU 2023 vom 17. bis 22. April 2023 in München präsentieren Interface und nora ihre Neuheiten erstmals gemeinsam. Leitthema für den Messeauftritt wird die Zertifizierung als klimaneutrales Unternehmen sein: Interface ist seit 2022 von unabhängiger Stelle gemäß dem international führenden Standard PAS 2060 ausgezeichnet und damit das erste Unternehmen in der Bodenbelagsindustrie, das Klimaneutralität über alle Bereiche hinweg erreicht hat. Auf dem Weg zur CO 2 -Neutralität wird nach dem Prinzip vorgegangen: messen, reduzieren, ausgleichen, validieren.

Außerdem werden auf dem in harmonischen Naturfarben gestalteten Stand in der Halle A6 auf rund 100 Quadratmetern verschiedene Produktneuheiten aus den Interface Teppichfliesen-Kollektionen zu sehen sein, unter anderem Connected Ethos. Die neue Kollektion fängt das gesamte Farbspektrum der Natur ein und schafft eine lebendige Designgrundlage für die harmonische Verbindung von Räumen. Außerdem wird das jüngste Mitglied der norament-Reihe präsentiert, der Kautschukboden norament pado. Dieser eignet sich mit seinem eleganten Terrazzo-Design ideal für die Ausstattung repräsentativer Bereiche.

Interface und nora auf der BAU 2023: 17.- 22. April, Halle A6 | Stand 310

Erfahren Sie mehr über Interface unter interface.com. Details zu nora sehen Sie unter nora.com

Quelle: Interface