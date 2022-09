International Hardware Fair India – Neuer Treffpunkt der Eisenwaren-Branche geht 2023 an den Start

Mit der International Hardware Fair India bringt die Koelnmesse das erfolgreiche Veranstaltungskonzept der EISENWARENMESSE nach Indien. Die neue B2B-Messe für den indischen Subkontinent bietet der gesamten Eisenwaren-Industrie der Region eine hochprofessionelle Business-Plattform, die mit Eisenwaren, Heimwerkerbedarf, Sanitär, Garten- und Elektrogeräte sowie Farben das Produkt- und Leistungsspektrum der Branche umfassend abdeckt.

Als fünftgrößte Volkswirtschaft der Welt weist Indien eine hohe Nachfrage nach Eisenwaren auf. Gleichzeitig bietet das Land mit einer der größten Eisenwarenindustrien der Welt global agierenden Unternehmen zusätzliche Optionen zur Diversifizierung ihrer Lieferketten.

„Die International Hardware Fair India ist eine strategische Ergänzung unseres globalen Portfolios. Für unsere Marktpartner liegt der entscheidende Mehrwert der neuen Veranstaltung darin, dass sie eine weitere Antwort gibt auf die wachsende Nachfrage in einem äußerst bedeutsamen Markt innerhalb Asiens,“ so Gerald Böse, Vorsitzender der Geschäftsführung der Koelnmesse GmbH. „Die konsequente Internationalisierung der Koelnmesse – und dabei insbesondere die Erschließung neuer Märkte – ist ein zentraler Baustein innerhalb unserer Unternehmensstrategie, um uns zukunftssicher zu positionieren und unsere Wettbewerbsfähigkeit weiter auszubauen,“ so Gerald Böse weiter.

Milind Dixit, Geschäftsführer der Koelnmesse YA Tradefair Pvt. Ltd., weist auf das außerordentliche Wachstum der indischen Eisenwarenindustrie hin. Dieses sei auch darauf zurückzuführen, dass die nationale Wirtschaftspolitik einen Schwerpunkt auf Kapazitäten für die Herstellung von Produkten made in India sowie auf Investitionen in die Infrastruktur lege. Milind Dixit weiter: „Die International Hardware Fair India wurde gezielt an den Bedürfnissen der Branche und des Landes ausgerichtet – die Messe wird ein echter Marktplatz für Handel und Innovation sein.“

Die International Hardware Fair India richtet sich an die Entscheidungsträger der Branche, darunter CEOs, COOs, Geschäftsführer, Einkaufsleiter, Produktionsleiter, Verkaufsleiter, Bauingenieure und Architekten, F&E-Leiter sowie die Leiter von Aus- und Weiterbildungsabteilungen in Unternehmen aus einem breiten Spektrum von Geschäftsfeldern. Hierzu zählen neben dem Eisenwarenhandel und dem Werkzeugfachhandel der Eisenbahn-, Automobil- und Elektrofahrzeuge-Sektor, Kaufhäuser und Discounter, der Bereich der erneuerbaren Energien, die Guss- und Schmiedeindustrie, Maschinenbauindustrie, Baubranche, Heimwerkerbedarf, medizinische Geräte, Elektro- und Sanitärinstallation, Gartencenter, E-Commerce-Einzelhändler und viele mehr.

Das Team der International Hardware Fair India freut sich bereits darauf, Sie vom 2. bis 4. Dezember 2023 im Messe- und Konferenzzentrum Pragati Maidan in Neu-Delhi begrüßen zu dürfen!



Weitere Informationen finden Sie unter www.eisenwarenmesse.de

Quelle: Köln Messe