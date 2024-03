INTERNATIONALE EISENWARENMESSE KÖLN 2024: Starker Auftritt zurück im alten Rhythmus

Die INTERNATIONALE EISENWARENMESSE, die vom 3. bis 6. März 2024 in Köln stattfand, erwies sich erneut als Place-to-be sowie zentrale Business- und Kommunikationsplattform für die weltweite Hartwarenbranche. Nach der Sonderausgabe im Herbst 2022 kehrte die Weltleitmesse in diesem Jahr zu ihrem regulären Rhythmus in den März zurück. Mehr als 3.200 ausstellende Unternehmen aus 54 Ländern präsentierten aktuelle Trends und Neuheiten aus den Bereichen Werkzeuge und Zubehör, Industriebedarf, Befestigungs- und Verbindungstechnik sowie Bau- und Heimwerkerbedarf. Trotz diverser Warnstreiks im Nah- und Fernverkehr kamen 38.000 Fachbesucherinnen und Fachbesucher aus 133 Ländern nach Köln. Die nächste Ausgabe der EISENWARENMESSE findet vom 3. bis 6. März 2026 statt.

Nach vier erfolgreichen Messetagen ging die EISENWARENMESSE am Mittwoch, den 6. März 2024, zu Ende. Mit einem starken Auftritt festigte die Messe eindrucksvoll ihre Position als Nummer 1 der Hartwarenbranche. Insbesondere im Hinblick auf die Internationalität legte die Veranstaltung weiter zu: 92 Prozent der ausstellenden Unternehmen und über 70 Prozent der Fachbesucherinnen und Fachbesucher kamen aus dem Ausland. Daneben überzeugten auch die hohe Besucherqualität und das hochkarätige Rahmen- und Eventprogramm, das zahlreiche Gelegenheiten zum fachlichen Austausch und Networking bot. Die persönlichen Begegnungen an den Messeständen führten zum Auf- und Ausbau internationaler Business-Partnerschaften bis hin zu erfolgreichen Geschäftsabschlüssen.

„Wir sind hochzufrieden mit der INTERNATIONALEN EISENWARENMESSE 2024. Unser Rahmenprogramm wurde sehr gut angenommen und die ausstellenden Unternehmen lobten allesamt die hervorragende Besucherqualität“, so Oliver Frese, Geschäftsführer und COO der Koelnmesse GmbH. „Nicht zuletzt durch Formate wie den beliebten EISENaward hat die Messe ihre Relevanz als zentraler Treffpunkt für Branchentrends und Produktinnovationen untermauert. Die positive Resonanz und die Rückkehr vieler Unternehmen bestätigen, dass der März-Termin ideal in den Innovationszyklus der Branche passt“, so Frese weiter.

Nachhaltigkeit, Multifunktionalität und Digitalisierung im Trend

Auch 2024 fungierte die EISENWARENMESSE wieder als wichtiges Trendbarometer für die Hartwarenbranche. So rückt unter anderem das Thema Nachhaltigkeit zunehmend in den Fokus. Hersteller setzen bei ihrer Produktion verstärkt auf erneuerbare Energien, optimieren Lieferketten und achten auf Recycling bei Verpackungen und ausgedientem Werkzeug. Darüber hinaus zeichnet sich ein Trend zu multifunktionalen Werkzeugen ab. Aktuelle Neuheiten wie Multifunktionszangen, Mehrzweckleitern mit drehbaren Stufen oder Mini-Kreissägen eignen sich gleich für eine Vielzahl von Anwendungsbereichen. Auch das Thema Digitalisierung war in den Messehallen präsent – von digitalen Features an Wasserwaage und Winkelmesser über „intelligente“ Kompressoren mit Wi-Fi-Verbindung bis hin zum smarten Türzylinder.

EISENaward 2024 kürt drei Gewinner

Trends und Innovationen standen auch beim EISENaward 2024 powered by ZHH im Fokus. Bereits zum siebten Mal wurde der begehrte Preis im Rahmen der EISENWARENMESSE verliehen, erneut in Kooperation mit dem ZHH. Aus mehr als 50 eingereichten Produkten wählte eine hochkarätig besetzte Jury die drei diesjährigen Preisträger aus, die bei der feierlichen Preisverleihung am ersten Messetag ihre Awards entgegennahmen. Alle zehn nominierten Produkte waren für das Fachpublikum auf einer Sonderfläche zu bestaunen.

Als Gewinner ging unter anderem der VersaMAG der Firma C. & E. FEIN hervor. Der Permanentmagnet mit Schraubstock ermöglicht das werkzeuglose Spannen von Bauteilen auf magnetischen Oberflächen und sorgt für sicheren Halt in unterschiedlichsten Arbeitssituationen. Ein weiterer Preisträger ist die neue Pappkartusche von Pronova Dichtstoffe. Im Gegensatz zu herkömmlichen Plastikkartuschen besteht ihr Kartuschenkörper vollständig aus Papier, sodass der Plastikmüll um 80 Prozent reduziert wird. Ebenfalls zu den Gewinnern zählt das Unternehmen HAZET mit seinen Drehmoment-Schraubendrehern 6004CT und 6005CT. Diese überzeugen u. a. mit einer großen Digital-Ziffernanzeige, einem einzigartigen Freilauf sowie einer rechts, links und fest umstellbaren „Knarrenfunktion“.

DIY Boulevard: Innovationen am laufenden Meter

In Kooperation mit dem Herstellerverband Haus & Garten e. V. (HHG) präsentierte die EISENWARENMESSE in diesem Jahr erneut den DIY Boulevard, der sich großer Beliebtheit erfreute. Mit 58 teilnehmenden Unternehmen und einer Länge von 255 Metern war die Präsentationsfläche bereits lange vor Veranstaltungsbeginn ausgebucht. Vor Ort hatten die Hersteller die Gelegenheit, ihre Produkte in einem POS-nahen Umfeld vorzustellen. Das Fachpublikum erlebte auf diese Weise eine authentische Warenpräsentation.

EISENforum mit vielfältigem Programm

Als zentrale Eventbühne der EISENWARENMESSE bot das EISENforum erneut eine Bühne für branchenrelevanten Wissensaustausch. Inspirierende Vorträge wechselten sich ab mit spannenden Paneldiskussionen und Ehrungen. Am zweiten Messetag wartete das Vorstellungsprogramm, kuratiert von Digital-Experte Michael Atug, mit zahlreichen renommierten Speakerinnen und Speakern auf. Der BME-Einkäufertag am dritten Messetag, organisiert vom Bundesverband Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik e. V. (BME), gab wertvolle Einblicke in die neuesten Entwicklungen und strategischen Herangehensweisen im Einkauf.

Geänderte Tagefolge für 2026

2026 findet die INTERNATIONALE EISENWARENMESSE KÖLN vom 3. bis 6. März erneut auf dem Gelände der Koelnmesse statt. Mit dem neuen Messetermin ergibt sich auch eine geänderte Tagefolge: Statt wie bisher von Sonntag bis Mittwoch wird die Weltleitmesse künftig von Dienstag bis Freitag stattfinden. Damit kommt die EISENWARENMESSE dem Wunsch der Branche nach, sich noch stärker auf die Businesstage zu fokussieren.

Die EISENWARENMESSE 2024 in Zahlen



An der EISENWARENMESSE 2024 beteiligten sich über 3.200 Unternehmen aus 54 Ländern, davon 92 Prozent aus dem Ausland. Schätzungen für den letzten Messetag einbezogen, kamen zur EISENWARENMESSE 2024 38.000 Besucherinnen und Besucher aus 133 Ländern. Der Auslandsanteil lag auf Seiten des Fachpublikums bei 70 Prozent.

2024 feiert die Koelnmesse ihr 100-jähriges Bestehen. 100 Jahre, in denen die Koelnmesse weltweit Menschen und Märkte zusammenführte. 100 Jahre, in denen sie sich mit visionärer Zukunftslust immer wieder neu erfunden hat: https://www.koelnmesse.de/unternehmen/wir/geschichte/.

Einen Bericht über die INTERNATIONALE EISENWARENMESSE KÖLN lesen Sie in der kommenden Ausgabe der Wohnkultur.

Nähere Informationen zu der INTERNATIONALEN EISENWARENMESSE KÖLN finden Sie unter www.eisenwarenmesse.de, auf LinkedIn, Instagram und Facebook

Quelle: Köln Messe