INTERNATIONALE EISENWARENMESSE KÖLN 2026 mit starker Nachfrage auf Ausstellerseite

Vom 3. bis 6. März 2026 wird die INTERNATIONALE EISENWARENMESSE in Köln erneut zum Treffpunkt der globalen Hartwarenbranche. Rund zehn Monate vor ihrem Beginn verzeichnet die Weltleitmesse einen guten Anmeldestand. Im Rahmen der Early-Bird-Phase haben sich bereits zahlreiche Unternehmen die Vorteile einer frühzeitigen Anmeldung gesichert: Unternehmen aus mehr als 35 Ländern – darunter Deutschland, viele europäische Märkte, Großbritannien sowie die USA, haben ihre Teilnahme an der kommenden Veranstaltung bestätigt. Unternehmen können sich noch bis zum 31. Mai 2025 auf der Messewebsite anmelden und von dem Frühbucherrabatt profitieren.

Auch 2026 bietet die EISENWARENMESSE wieder ideale Voraussetzungen für Einkäufer und Händler aus aller Welt, um neue Produkte zu entdecken, Geschäfte abzuschließen und sich über die neuesten Marktentwicklungen auszutauschen. Verteilt auf insgesamt sechs Hallen, erwartet die Fachbesucherinnen und Fachbesucher eine weltweit einzigartige Angebotsvielfalt. Das Spektrum reicht von Industriebedarf, Werkzeugen und Zubehör über Bau- und Heimwerkerbedarf bis hin zu Beschlägen, Befestigungs- und Verbindungstechnik.

Hochkarätiges internationales Line-up

Bereits jetzt haben zahlreiche Branchengrößen aus dem In- und Ausland ihre Teilnahme an der INTERNATIONALEN EISENWARENMESSE 2026 bestätigt. Zu den schon angemeldeten Ausstellern zählen unter anderem ABUS, August Bremicker Söhne, Alberts, alfer aluminium, Allit, Annovi Reverberi, Burg-Wächter, C. & E. Fein, CONACORD, Conmetall Meister, Erwin Halder, REYHER, fischerwerke, Hailo-Werk Rudolf Loh, Heller Tools, Hettich, Hultafors Group Germany, Isaberg Rapid AB, JOKARI, KIP, Kirchhoff Witte, KRAUSE-Werk, KRINO SPA, MUNK, NOVALIA Deutschland, Patrol Group, Picard, Prebena, Prosperplast, PROXXON, Scheppach, SFS Group, SPAX, suki, Telwin, TOX-Dübel-Technik, Umarex, Weidmüller und wolfcraft.

Erstmals mit neuer Tagefolge

Im kommenden Jahr wird die INTERNATIONALE EISENWARENMESSE erstmals von Dienstag bis Freitag stattfinden. Damit kommt die Messe dem Wunsch der Branche nach, sich noch stärker auf die Businesstage zu fokussieren, und wird somit den Bedürfnissen von Ausstellern und Besuchern noch besser gerecht.

Weitere Informationen zur Anmeldung unter: www.eisenwarenmesse.de

Quelle: Koelnmesse