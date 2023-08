INTERNATIONALE EISENWARENMESSE sucht Nachfolge für Matthias Becker

Matthias Becker hat die INTERNATIONALE EISENWARENMESSE als Weltleitmesse der Hartwarenindustrie stetig weiterentwickelt und die Internationalisierung des Hartwarenportfolios mit der China International Hardware Show, der International Hardware Fair India und der International Hardware Fair Italy maßgeblich vorangetrieben. Wir bedauern seine Entscheidung sehr und wünschen ihm privat wie beruflich alles Gute und bereits jetzt viel Erfolg bei seiner neuen Aufgabe.

Bis zu seinem Austritt im November wird Matthias Becker die INTERNATIONALE EISENWARENMESSE 2024 wie gewohnt eng begleiten.

„Ich werde in den kommenden Wochen weiter mit voller Leidenschaft die EISENWARENMESSE 2024 vorbereiten. Mir ist es sehr wichtig, für einen reibungslosen Übergang zu sorgen, sodass die ausstellenden Unternehmen sowie Besucherinnen und Besuchern auch im kommenden Jahr wieder eine erfolgreiche Plattform erwarten können. In den vergangenen Jahren haben wir gemeinsam die führende Position der EISENWARENMESSE als zentrale Branchenplattform weiter ausgebaut. Mit dem EISENforum, dem DIY-Boulevard und dem EISEN Award ist es uns gelungen, sehr erfolgreiche und beliebte Formate zu etablieren. Meine Nachfolge erwartet eine für die Zukunft sehr gut aufgestellte Messe, die auch 2024 erneut wichtige Impulse für die Branche setzen wird“, so Matthias Becker, Director der INTERNATIONALEN EISENWARENMESSE KÖLN.

Matthias Becker ist seit November 2000 bei der Koelnmesse beschäftigt und durchlief verschiedene Positionen im Bereich Services, bevor er im März 2012 die Funktion als Director übernahm. In dieser Funktion war er zunächst für die h+h cologne, die Marathon EXPO Köln und die spoga horse tätig. Seit 2013 verantwortet er als Director die Veranstaltungen INTERNATIONALE EISENWARENMESSE und Asia-Pacific Sourcing sowie die weitere Internationalisierung des Portfolios mit der China International Hardware Show, der International Hardware Fair India und der International Hardware Fair Italy.

Die Nachfolge von Matthias Becker wird zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben.

Weitere Informatonen finden Sie unter www.eisenwarenmesse.de

Quelle: Köln Messe