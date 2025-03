interzum forum italy: das Event, das die Welt der Möbel und des Designs verbindet

Das interzum forum italy gehört neben Köln, Bogotá, Guangzhou und Jakarta zum globalen Netzwerk der interzum. Die Veranstaltung im zweitägigen Ausstellungsformat wird von der Koelnmesse Italia organisiert. Das innovative Format bietet eine neue Art der Messeteilnahme. Es optimiert die Zeit von Ausstellern und Besuchern und fördert hochwertiges Networking durch kurze Konferenzen und Seminare zu besonders relevanten Themen.

„Das erste interzum forum italy endete mit hervorragenden Ergebnissen. Die meisten teilnehmenden Unternehmen zeigten sich zufrieden mit dem neuen Format und bestätigten ihre Teilnahme für 2026. Wir haben die Anmeldung für die zweite Ausgabe im Oktober 2024 wieder geöffnet, und mehr als 70 % der internationalen Unternehmen kommen wieder: ein klares Zeichen dafür, dass das Format auch über die Grenzen Italiens hinaus geschätzt wird“, erklärt Thomas Rosolia, Geschäftsführer der Koelnmesse Italia. Mit fundierten Kenntnissen des italienischen und internationalen Marktes bietet die Koelnmesse Unternehmen mit dem interzum forum italy eine einzigartige Gelegenheit, ihre Produkte und Dienstleistungen einem hochqualifizierten Publikum zu präsentieren, neue Geschäftsbeziehungen aufzubauen und ihre Präsenz auf internationalen Märkten auszubauen.

Neue Horizonte im Design im Fokus

Die zweite Ausgabe des interzum forum italy unter dem Motto „Beyond the Furniture Towards the Future“ findet am 4. und 5. Juni 2026 im Messezentrum Bergamo statt. Die Veranstaltung bietet einen umfassenden Überblick über die Welt des Designs mit besonderem Fokus auf die Bereiche Funktionen & Komponenten, Materialien & Natur sowie Textilien & Maschinen.

„Die neue Ausgabe des interzum forum italy legt einen besonderen Fokus auf neue Wachstumsbereiche der Branche, wie beispielsweise Boots- und Caravan-Innenausstattung oder Lösungen für die Wohnmobil- und Automobilindustrie – alles unter der Leitung führender Branchenexperten. Neben der Erforschung dieser innovativen Bereiche bleibt der Fokus des interzum forum italy stets auf Innenarchitektur und Möbel gerichtet. In diesem Bereich arbeiten wir an Partnerschaften mit Fachverbänden und Institutionen, um die Einbindung von immer mehr Fachleuten aus der Designbranche in die Messe ist ein wichtiger Aspekt“, so Carlotta Benardelli, Projektmanagerin des interzum forum italy.

Veranstaltungsprogramm

Das Veranstaltungsprogramm greift die Themen der letzten Ausgabe auf und umfasst Vorträge nicht nur zu Innenarchitektur, sondern auch zu Marktsektoren, die zunehmend mit Zulieferern zusammenarbeiten. Branchenexperten und Vordenker führen das Publikum durch die Entdeckung neuer Anforderungen und Anwendungen und eröffnen so neue Möglichkeiten in bisher unerschlossenen Märkten. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf Nachhaltigkeitsthemen aus Sicht der Lieferkette sowie auf der Digitalisierung, die zunehmend sowohl Konzeption und Design als auch Produktion beeinflusst.

Matchmaking

Ein wesentlicher Bestandteil des Programms der zweiten Ausgabe des interzum forum italy ist ein umfangreiches Angebot an persönlichen Geschäftstreffen, die den direkten Austausch zwischen Ausstellern und Branchenexperten fördern und so den Aufbau neuer Partnerschaften und die Ausweitung neuer Geschäftsmöglichkeiten erleichtern sollen.

Partnerschaften auf der interzum forum italy 2026

Die interzum forum italy freut sich, zahlreiche Universitäten und Forschungseinrichtungen zu ihren Wissenspartnern zählen zu dürfen, darunter das CSIL Study Centre, die EFIC (European Furniture Industries Confederation), die Digital Innovation Observatories der School of Management am Politecnico di Milano und das POLI.Design-Konsortium. Zusätzlich zu diesen Organisationen steht die interzum forum italy im Mittelpunkt einer dauerhaften Partnerschaft mit Confartigianato Imprese Bergamo zur Förderung und Aufwertung lokaler Unternehmen auf den von der Koelnmesse auf der Fiera di Bergamo organisierten Messeveranstaltungen.

interzum forum italy award 2026

Auch bei der neuen Ausgabe wird der interzum forum italy award für Aussteller verliehen: Ein Preis, der von einer internationalen Jury an Unternehmen verliehen wird, die in den beiden Kategorien Innovation sowie ESG & Nachhaltigkeit herausragende Leistungen erbringen.

Diese Merkmale machen das interzum forum italy zu einem wichtigen Event im vielfältigen Kalender der Design-, Möbel- und Komponentenmessen. Es vereint das Know-how von Unternehmen mit der Kreativität von Fachleuten und spiegelt die Dynamik des heutigen Marktes perfekt wider, selbst im aktuellen Kontext der Instabilität. Anmeldung für interessierte Unternehmen Die Frühbucherregistrierung ist für interessierte Aussteller bis zum 31. Mai 2025 möglich.