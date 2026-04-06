interzum forum italy: Entdecken Sie Innovationen und Aussteller – Jetzt anmelden!

Das interzum forum italy ist ein internationaler Treffpunkt für die wichtigsten Akteure der Möbel- und Inneneinrichtungsbranche. Die Veranstaltung dient als strategischer Knotenpunkt für Unternehmen, Fachleute und Entscheidungsträger und fördert den Dialog über Innovation, Nachhaltigkeit und die neuesten Branchentrends.

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Ausstellerkategorien

Während der Veranstaltung präsentieren sich führende Unternehmen aus folgenden Bereichen:

• Innovative Materialien und Oberflächen

• Möbelkomponenten und Halbfertigprodukte

• Produktionstechnologien und Maschinen

• Polster- und Matratzenlösungen

• Möbelbeschläge

• Nachhaltigkeit und umweltfreundliche Materialien

Die Ausstellerliste finden Sie hier

Der Kongress: Der Mehrwert des interzum forum italy

Die Trend Stage ist das Herzstück des interzum forum italy: eine Reihe von 30-minütigen Fachvorträgen zu Schlüsselthemen wie Inneneinrichtung, Küchensysteme, Bettwaren, Polstermöbel, Materialentwicklung und Ökodesign.

Zu den Highlights der Ausgabe 2026 zählt die Kooperation mit Surface in Motion Italia, organisiert von der deutschen Fachzeitschrift möbelfertigung. Dieses neue Format mit einer in das offizielle Programm integrierten Bühne stärkt den Fokus auf den Bereich Materialien & Natur, bietet hochspezialisierte Inhalte und fördert den strukturierten Dialog zwischen Unternehmen, Experten und Entscheidungsträgern. Wichtige Branchenakteure nehmen teil, darunter Arpa Industriale, Cefla Finishing, Chiyoda Europa, die Fantoni Group, Felix Schoeller, Interprint, IOT, Koenig & Bauer Digital & Webfed AG & Co. KG, Munksjö und Sappi.

TREND STAGE PROGRAMME

SURFACE IN MOTION ITALIA PROGRAMME

Planen Sie Ihren Besuch

Dank seiner strategischen Lage und hervorragenden Verkehrsanbindung bietet Bergamo den idealen Rahmen für eine kompakte, hochwertige Veranstaltung. Planen Sie Ihre Anreise, Unterkunft und Ihr Programm im Voraus, um Ihren Besuch des interzum forum italy 2026 effizient und produktiv zu gestalten.

Anfahrt zum Veranstaltungsort

Das interzum forum italy ist dank effizienter Flug-, Bahn- und Autobahnverbindungen sowohl aus Italien als auch aus dem Ausland leicht erreichbar und somit von allen wichtigen nationalen und internationalen Drehkreuzen schnell und bequem anzureisen.

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Buchen Sie Ihre Unterkunft

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Besuchen Sie Bergamo

Die Fiera di Bergamo liegt nur 4 km vom Stadtzentrum und 8 km von der historischen Altstadt entfernt. Entdecken Sie alle Aktivitäten, die die Stadt zu bieten hat, die 2023 zur Europäischen Kulturhauptstadt ernannt wurde.

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Das Team der Koelnmesse Italy freut sich darauf, Sie am 4. und 5. Juni 2026 in Bergamo zu sehen!

Weitere Informationen finden Sie unter www.interzum-forum.it/en

Quelle: Koelnmesse Italy