interzum forum italy: Neueste Trends und Innovationen für die Zukunft der Supply Chain in der Möbelindustrie

Das Veranstaltungsprogramm des interzum forum italy mit seiner Vielzahl anspannenden Weiterbildungs- und Informationsformaten bietet Fachbesuchern konkrete Antworten auf diese aktuellen Fragen. Das inhaltliche Spektrum reicht von der grünen bis zur digitalen Revolution, von Zertifizierungen über innovative Produktionsverfahren bis hin zu modernen Wohntrends und Materialien der neuesten Generation.

Nach Angaben des Instituts für angewandte Wirtschaftsforschung CSIL, Partner des interzum forum italy, verzeichnete die italienische Möbelindustrie im Zeitraum 2021/2022 ein außergewöhnliches Wachstum von mehr als 20 Prozent (fair value) – im Vergleich zu 2019 – mit einem Wert von über 20 Milliarden Euro im Jahr 2022 und sehr guten Ergebnissen sowohl auf dem Inlands- als auch auf dem Exportmarkt. Nach einem beachtlichen Wachstum hat sich die Branche, auch aufgrund des schwächeren weltwirtschaftlichen Umfelds, verlangsamt. Um den aktuellen Herausforderungen einer sinkenden Nachfrage und anhaltend hoher Rohstoff- und Komponentenpreise zu begegnen, setzen die italienischen Möbelhersteller vorrangig auf Investitionen in Forschung und Produktinnovation (CSIL Prognosebericht zur Möbelbranche in Italien, Nov. 2022). Die Chancen, die sich aus der Kombination von Digitalisierung und Nachhaltigkeit ergeben, werden dabei ebenfalls genutzt.

In diesem Zusammenhang zeigt eine aktuelle Umfrage des CSIL, dass bei den meisten italienischen Möbelherstellern die ökologische Komponente bereits jetzt eine wichtige Rolle spielt und zunehmend in Nachhaltigkeit der Produktion und Entwicklung umweltfreundlicher Produkte investiert wird. Aber auch andere Faktoren tragen dazu bei, dass die Branche leistungsfähig bleiben kann. Anna Barbara, Vorstandsvorsitzende von POLI.design und Partnerin des interzum forum italy, erklärt, dass Materialien, Oberflächen und Veredelungen bei der Möbelproduktion immer mehr Bedeutung gewinnen und damit immer mehr zur unverwechselbaren Identität des Spitzendesigns aus Italien werden.

Unternehmen, Universitäten und Innovationszentren forschen in diesem Kontext, erkunden neue Anwendungsfelder und entwickeln komplexe Materialien und Technologien für den stetig wachsenden Bedarf. Für den Erfolg der italienischen Marken und ihre anerkannte Qualität ist dieses Tätigkeitsfeld von höchster Bedeutung. Daher ist es notwendig, die Sensibilisierung und Ausbildung in Bezug auf die materielle und immaterielle Designkultur weiter voranzutreiben. Das interzum forum italy steht unter der Schirmherrschaft von Federlegno Arredo, dem Dachverband der italienischen Holz- und Möbelindustrie, der in seiner Funktion der gesamten Branche nützliche und abwechslungsreiche Tools für alle Themen der Möbelindustrie zur Verfügung stellt.

Ein wichtiges Thema der Branche ist die Digitalisierung

Die Digitalisierung erleichtert den Zugang für Verbraucher*innen, die neben der Funktionalität und dem ästhetischen Erscheinungsbild, auch die Vereinfachung bei der Bedienung der Produkte für ein effizienteres Zeitmanagement schätzen. Giulio Salvadori, Direktor des Osservatorio Internet of Things am Politecnico di Milano, bestätigt: “Das Wohnkonzept Smart Home gewinnt auch in Italien stark an Bedeutung. Es gibt immer mehr vernetzte Objekte für unser Zuhause, die die Grenzen zwischen der physischen und der digitalen Welt aufheben können. Und nicht nur das: Die Unternehmen setzen auf serviceorientierte Strategien und Geschäftsmodelle. Sie beschränken sich nicht mehr nur auf den Verkauf von Hardware, sondern bieten auch zusätzliche Dienstleistungen an. Dazu gehören beispielsweise Abonnements für Fernwartungs- und Wartungsdienste für Geräte in der Wohnung oder eine nutzungsabhängige Versicherung zum Schutz der Wohnung vor Diebstahl, die auch für kurze Zeiträume abgeschlossen werden kann. In Zukunft erwarten die italienischen Verbraucher eine vollständige Vernetzung aller in der Wohnung installierten intelligenten Geräte, die es ihnen ermöglicht, eigenständig Szenarien zu erstellen. Ebenso soll es möglich sein, die Kosten abhängig von der tatsächlichen Nutzung zu bezahlen und Geräte in ihre Möbel zu integrieren.“

Thomas Rosolia, Geschäftsführer der Koelnmesse Italia, bekräftigt: “Alle Gespräche mit Herstellerverbänden, Forschungseinrichtungen und Institutionen haben gezeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind, zukunftsorientierten Unternehmen mit einem klaren und innovativen Veranstaltungskonzept konkrete Antworten zu geben.“ Die Veranstaltung, an der neben Wissenschaftlern und Verbänden auch nationale und internationale Unternehmen teilnehmen werden, wird von allen Beteiligten tatkräftig unterstützt. Weitere Förderer des interzum forum italy sind neben Deutsch-Italienische Handelskammer AHK Italien auch die Abteilung für wirtschaftliche Entwicklung der Region Lombardei, die ASCOM Confcommercio Bergamo, CdO Bergamo und Confartigianato Bergamo.

Das interzum forum italy findet am 6. und 7. Juni 2024 im Messe- und Kongresszentrum Bergamo statt.

