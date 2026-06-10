ISH 2027 baut „Green Roofs & Facades“ als Zukunftsplattform weiter aus

Wie eng diese Themen inzwischen miteinander verknüpft sind, zeigt die ISH 2027 im Sonderareal „Green Roofs & Facades“. Vom 15. bis 19. März 2027 bringt die Weltleitmesse für Wasser, Wärme und Luft internationale Anbieter, Planer, Architekten, Kommunen und Investoren in Frankfurt am Main zusammen und schafft Raum für Lösungen an der Schnittstelle von Klimaanpassung, Ressourcenschonung und nachhaltigem Bauen.

Im Mittelpunkt des Sonderareals stehen drei zentrale Themenfelder: „Green Roofs & Facades“ bündelt Ansätze rund um Dach- und Fassadenbegrünung, Solarintegration, Hitzeschutz und Biodiversität. „Urban Water Futures“ widmet sich Regenwassermanagement, Retention, Grauwassernutzung und Zisternensystemen. Mit „Metal Envelopes“ rücken zudem innovative Metallfassaden, recyclingfähige Gebäudehüllen, PV-Integration und Designqualität in den Fokus. Damit macht die ISH sichtbar, wie eng Gebäudehülle, Wasserinfrastruktur und Klimaanpassung inzwischen miteinander verknüpft sind und welche Rolle sie für nachhaltige Architektur und zukunftsfähige Städte spielen.

Ziel des Areals ist es, Wechselwirkungen zwischen Gebäudehülle, Wasserinfrastruktur und Klimaanpassung sichtbar zu machen und neue Perspektiven für nachhaltige Architektur und zukunftsfähige Städte zu eröffnen. Das Sonderareal entsteht in Zusammenarbeit mit starken Branchenpartnern wie dem Bundesverband GebäudeGrün (BuGG), dem fbr-Bundesverband für Betriebs- und Regenwasser sowie dem Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK).

„Gebäude müssen heute deutlich mehr leisten als noch vor wenigen Jahren. Begrünung, Regenwassermanagement und intelligente Gebäudehüllen werden zunehmend integraler Bestandteil zukunftsfähiger Architektur und urbaner Infrastruktur. Mit ,Green Roofs & Facades‘ schaffen wir auf der ISH ein Umfeld, das diese Themen zusammenführt und Anbieter mit relevanten Entscheidern aus Planung, Architektur, Gebäudetechnik und Kommunen vernetzt “, sagt Stefan Seitz, Leiter Brand Management ISH.

Klimaresiliente Gebäudehüllen im Fokus: „Green Roofs & Facades“ zeigt auf der ISH 2027 Lösungen für Begrünung, Regenwassermanagement und innovative Fassadensysteme .

Gebäudehülle, Wasser und Klimaanpassung zusammendenken

Durch die Einbindung in das internationale Umfeld der ISH entstehen zusätzliche Anknüpfungspunkte zwischen Architektur, Planung, Gebäudetechnik, Handwerk und kommunalen Akteuren. Besonders im Zusammenspiel von Begrünung, Regenwassermanagement, Energieeffizienz und innovativen Gebäudehüllen entstehen neue Anforderungen an Planung und Gebäudekonzepte. „Green Roofs & Facades“ macht diese Zusammenhänge sichtbar und bringt Unternehmen mit relevanten Entscheidern aus Architektur, Bauwirtschaft, Kommunen und Gebäudebetrieb zusammen.

Mit mehr als 163.000 Besuchern aus 149 Ländern und rund 2.180 Ausstellern zählt die ISH zu den wichtigsten internationalen Plattformen für innovative Gebäudelösungen. Rund 24 Prozent der Fachbesucher interessieren sich insbesondere für Themen rund um Wasser, nachhaltige Gebäudekonzepte und ressourcenschonende Infrastruktur. Damit bietet die ISH ein relevantes Umfeld für Anbieter aus den Bereichen Regenwassermanagement, Gebäudehülle und klimaresiliente Infrastruktur.

„Green Roofs & Facades“ bringt auf der ISH 2027 Architektur, Gebäudetechnik und urbane Infrastruktur in einem gemeinsamen Zukunftsareal zusammen. Foto: Petra Welzl

Das Sonderareal verbindet Ausstellungsflächen mit kuratierten Formaten für Wissenstransfer und Austausch. Eine zentrale Speakers Corner, Themenparcours, Best-Practice-Präsentationen sowie geführte Rundgänge fördern den fachübergreifenden Dialog und machen Zusammenhänge zwischen Begrünung, Wasser und innovativen Fassadensystemen unmittelbar erlebbar.

Unternehmen, die Lösungen für klimaresiliente Gebäude und urbane Infrastruktur entwickeln, können sich ab sofort für eine Beteiligung an „Green Roofs & Facades“ anmelden. Weitere Informationen unter: http://ish.messefrankfurt.com/green-roofs-facades

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Die ISH, Weltleitmesse für Wasser, Wärme, Klima, findet vom 15. bis 19. März 2027 in Frankfurt am Main statt.

Weitere Informationen finden Sie unter www.ish.messefrankfurt.com

Quelle: Messe Frankfurt