ISH 2027 positioniert Pools und Spas als Zukunftsfeld

Mit dieser Entwicklung verschieben sich die Erwartungen an Planung und Umsetzung. Technik, Gestaltung und Betrieb müssen stärker zusammengedacht werden. Die ISH greift diese Entwicklung auf und schafft vom 15. bis 19. März 2027 einen eigenen Treffpunkt für die Branche, der Pools und Spas in den Kontext von Gebäudetechnik, Architektur und Infrastruktur stellt.

Mit dem Areal in Halle 3.0 präsentiert die Weltleitmesse für Wasser, Wärme und Luft ein breites Spektrum an Anwendungen für private Pools, Hotel- und Resort-Spas sowie öffentliche Schwimmbäder. Ergänzt wird das Angebot durch Lösungen für Therapie und Rehabilitation – eingebettet in moderne Hospitality-, Wellness- und Nutzungskonzepte. Unternehmen präsentieren ihre Produkte und Systeme im direkten Austausch mit Betreibern, Planern, Architekten und Investoren. Das Areal entsteht in Zusammenarbeit mit zentralen Branchenpartnern wie dem bsw (Bundesverband Schwimmbad und Wellness), der DGfdB (Deutsche Gesellschaft für das Badwesen) und dem Deutschen Sauna-Bund.

„Pools und Spas entwickeln sich zu einem eigenständigen Wachstumsfeld innerhalb der Gebäudetechnik. Betreiber erwarten heute Lösungen, die Energieeffizienz, Wasserqualität und Nutzerkomfort zusammenführen. Genau an dieser Schnittstelle setzen wir an. Wir bringen Anbieter mit den relevanten Entscheidern zusammen und schaffen ein Umfeld, in dem konkrete Projekte entstehen können“ , sagt Stefan Seitz, Leiter Brand Management ISH. Vor diesem Hintergrund können sich Unternehmen ab sofort für eine Beteiligung an der ISH 2027 anmelden und sich frühzeitig im Areal Pools und Spas positionieren.

Wellness, Komfort und Technik im Zusammenspiel: Die ISH 2027 zeigt Lösungen für Pools und Spas im Kontext moderner Gebäude. Quelle: Messe Frankfurt Exhibition GmbH

Treffpunkt im Zentrum des Messegeschehens

Das Areal Pools und Spas ist bewusst im Zentrum der ISH in Halle 3.0 platziert und liegt direkt im Besucherfluss. Die Position sorgt für hohe Sichtbarkeit und kurze Wege zu angrenzenden Themenbereichen sowie zu etablierten Marken der Branche. Neben der Ausstellungsfläche schafft das Konzept Raum für Austausch und Vernetzung. Eine Networking Zone und Lounge fördern den Dialog, während ein Info Parcours Orientierung und inhaltliche Impulse bietet.

Für Unternehmen der Pool- und Spa-Branche bietet die ISH ein Umfeld, in dem Angebot und Nachfrage gezielt zusammengeführt werden. Entscheidende Zielgruppen aus Hotellerie, Gesundheitswesen, Kommunen, Planung und Betrieb sind vor Ort und suchen konkrete Lösungen für laufende und kommende Projekte. Das Areal ermöglicht es Ausstellern, sich genau dort zu positionieren, wo Investitionsentscheidungen vorbereitet werden. Die Einbindung in die ISH sorgt für zusätzliche Reichweite über angrenzende Branchen hinweg und eröffnet Zugang zu neuen Anwendungsfeldern.

Wer sich frühzeitig beteiligt, sichert sich Sichtbarkeit im Zentrum des Messegeschehens und platziert seine Lösungen im direkten Dialog mit relevanten Entscheidern. Die Anmeldung zur Teilnahme an der ISH 2027 ist ab sofort möglich.

Treffpunkt der Branche bereits 2025: Die ISH gab der Pool- und Spa-Branche erstmals ein Zuhause mit über 1.000 m² Sonderfläche mitten im Geschehen in Halle 3.0. Foto Pietro Sutera

Pools und Spas im Kontext der ISH Lösungsfelder

Die Einbindung von Pools und Spas in die ISH Lösungsfelder schafft zusätzliche Anknüpfungspunkte für Besucher und Aussteller. Betreiber, Hotellerie, Kommunen, Planer und Investoren erhalten über das eigentliche Pool und Spa Angebot hinaus einen umfassenden Überblick über angrenzende Themen, die für Planung und Betrieb moderner Anlagen entscheidend sind. Dazu zählen unter anderem wasserführende Systeme, Raumluft und Klimatisierung, intelligente Gebäudesteuerung, energieeffiziente Wärmeerzeugung sowie Lösungen für Sanitärräume. Die Verbindung dieser Bereiche eröffnet neue Perspektiven für wirtschaftliche, nachhaltige und nutzerorientierte Konzepte.

Gleichzeitig profitieren Aussteller von der Einbindung in das internationale Umfeld der ISH. Sie erreichen zusätzliche Zielgruppen aus Gebäudetechnik, Hospitality, öffentlicher Infrastruktur sowie aus Bereichen, in denen Gestaltung, Aufenthaltsqualität und Nutzererlebnis eine zentrale Rolle spielen. Rund 45 Prozent der Fachbesucher reisen aus dem Ausland an und schaffen zusätzliche Potenziale für internationale Geschäftskontakte.

Save the date:

Die ISH, Weltleitmesse für Wasser, Wärme, Klima, findet vom 15. bis 19. März 2027 in Frankfurt am Main statt.

Weitere Informationen finden Sie unter www.ish.messefrankfurt.com

Quelle: Messe Frankfurt Exhibition GmbH / Pietro Sutera