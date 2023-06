J Grabner GmbH: Lounge-Bar „Schlossplatz 12“ besticht dank edlen Prägefurnier-Platten mit einladender Atmosphäre

Schön hinterleuchteter Tresen in der Lounge-Bar „Schlossplatz 12“

Die Lounge-Bar „Schlossplatz 12“ besteht aus einer gemütlichen Lounge, einer gut ausgestatteten Weinbar und einem Chefs Table. Betritt der Gast die Räumlichkeiten, fallen die furnierten Oberflächen sofort ins Auge: Zum Einsatz kamen „Präge- und Alpineboards“ von Grabner, die aus heimischer Fertigung im österreichischen Salzkammergut stammen. „Das mit dem Besten des Baumes unterstützte gemütliche Ambiente der Lounge-Bar lädt zu dem ein oder anderen gemeinsamen After-Work-Drink oder einem leckeren Essen zum Beispiel im Freundeskreis ein. Für die passende Atmosphäre wurde das Präge-Furnier mit der richtigen Beleuchtung in Szene gesetzt, was die Schönheit des Holzes voll zur Geltung bringt und zum besonderen Wohlfühlfaktor der Bar zusätzlich beiträgt“, so Geschäftsführer Josef Grabner zu diesem Projekt.

Dazu Ursula Geismann, Geschäftsführerin der Initiative Furnier + Natur (IFN), abschließend: „Das Auge isst bekanntlich mit. Das gilt nicht nur für das Essen selbst – oder eben für Getränke – sondern auch für das Ambiente drumherum. Furnier ist das perfekte Material, um aus einem an sich gewöhnlichen Raum eine echte Wohlfühloase zu zaubern.“

Die Furnier-Oberflächen wirken edel und sorgen für eine besondere Atmosphäre

Quelle: IFN Fotos: © Schlossplatz12