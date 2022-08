J. u. A. Frischeis hat die mazedonische Philharmonie mit feinem Furnier versorgt

Die mazedonische Philharmonie in Skopje ist eine echte Größe in der vielfältigen Kulturlandschaft des Balkans. Seit ihrer Neuerrichtung hat das renommierte Haus auch für Liebhaberinnen und Liebhaber des Besten des Baumes viel zu bieten: Mit großer Handwerkskunst wurden zwischen 0,6 und 0,9 mm dünne Furnierblätter in dieser atemberaubenden Kulisse verarbeitet und setzen jetzt ein Zeichen für die Strahlstärke edlen Furniers. Für die Errichtung und das Innendesign der Philharmonie zeigte sich die STRABAG AG federführend verantwortlich. Sie wurde während des Bauprozesses von der JAF-Niederlassung in Nova Pazova in Serbien bei dem Projekt begleitet. „Feines Furnier und große Handwerkskunst überzeugen hier natürlich ganz besonders mit einer gelungenen Symphonie. Unsere Kollegen von JAF Serbien konnten – dank unserer großen Furnierauswahl und umfassenden Erfahrung im Umgang mit diesem Material – das Projekt gezielt unterstützen“, zeigt sich JAF-Produktmanager Klaus Mittmasser begeistert.

Das Philharmonische Orchester Nordmazedoniens ist seit über sieben Jahrzehnten einzigartig in der Region. Es wird mit herausragenden Dirigentinnen und Dirigenten in der kommenden Saison unvergessliche Momente schaffen. Neben dem breiten Repertoire klassischer Musik, Uraufführungen von Werken zeitgenössischer Komponisten und Werken mazedonischer Musikschaffender trägt das neue Raumempfinden und die klare Akustik zu einem einmaligen Konzerterlebnis bei.

Die mazedonische Philharmonie in Skopje bietet dank besten Furniers eine ganz besondere Optik und eine einmalige Akustik

Weitere Informationen zum Thema Furnier finden Sie unter www.furnier.de oder www.furniergeschichten.de

Quelle: IFN/JAF