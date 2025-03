J. u. A. Frischeis (JAF) erhält BGF-Siegel für betriebliche Gesundheitsförderung

Insgesamt wurden in ganz Österreich 623 Unternehmen für ihre vorbildlichen Maßnahmen geehrt. Das BGF-Siegel ist eine anerkannte Zertifizierung für Betriebe, die nachhaltige, gesundheitsfördernde Strukturen implementieren und kontinuierlich weiterentwickeln.

Nachhaltige Gesundheitsförderung bei JAF

Seit Jahren setzt JAF auf gezielte Maßnahmen zur betrieblichen Gesundheitsförderung. Als einer der führenden Holzgroßhändler Europas mit über 3.000 Mitarbeitenden weltweit sieht das Unternehmen seine Beschäftigten als wichtigste Basis des Erfolgs. In Österreich, dem Stammland von JAF, wurde ein breites Angebot geschaffen – von der niederschwelligen Bewegungsangebote wie Yoga und Lauftrainings zur beliebten Dienstfahrrad-Initiative bis hin zu einer digitalen Wellbeing-Plattform mit umfangreichen Inhalten zur körperlichen und geistigen Gesundheit.

Fokus auf mentale Gesundheit

Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der mentalen Gesundheit. Seit Jänner 2023 bietet JAF in Österreich das psychologische Beratungsservice (EAP – Employee Assistance Program) an. Mitarbeitende und deren Angehörige können sich anonym und vertraulich beraten lassen – online, telefonisch oder persönlich. Seit der Einführung wurden bereits zahlreiche Beratungsstunden in Anspruch genommen. Zusätzlich steht den Führungskräften ein spezielles Coaching zur Verfügung, das sie in ihrer Rolle unterstützt.

Anerkennung für das Engagement des Teams

„Diese Auszeichnung ist eine schöne Anerkennung für unser Team, das sich seit Jahren für ein gesundes Arbeitsumfeld einsetzt“, freut sich Maria Bärenreuter, Personalleiterin der JAF Gruppe. „Unsere Unternehmenswerte Respekt und Wachstum leiten uns dabei: Wir investieren in die Gesundheit unserer Mitarbeitenden, weil wir überzeugt sind, dass unser Erfolg auf ihnen aufbaut. Auch in Zukunft werden wir daran arbeiten, ein Umfeld zu schaffen, in dem unsere Mitarbeitenden – und damit auch wir als Unternehmen – gesund wachsen können“.

(v.l.n.r.) Dr. Gert Lang (Gesundheitsreferent des Fonds Gesundes Österreich), Robert Leitner (Vorsitzender-Stv. des ÖGK-Landesstellenausschusses), Stefanie Raeke (HR Business Partner JAF), Mag. Maria Bärenreuter (Personalleiterin JAF), Mag. Andreas Maier, MSc (Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz), Florian Hengl (Vorsitzender des ÖGK-Landesstellenausschusses)

Quelle: JAF/Foto: Österreichische Gesundheitskasse/Mauro Vitera