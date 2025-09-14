Junge Wirtschaft Kärnten: Nika Basic wird Vizepräsidentin der Wirtschaftskammer Kärnten

Die Junge Wirtschaft Kärnten begrüßt die Ankündigung der Bundesregierung zur Einrichtung eines Dachfonds für Start-ups und Scale-ups ausdrücklich. Damit wird eine zentrale Forderung der Jungen Wirtschaft aufgegriffen: mehr Wachstumskapital für junge, innovative Unternehmen.

„Wir brauchen Gründerinnen und Gründer, die etwas bewegen wollen – und dafür brauchen sie ein starkes Ökosystem. Kapital ist dabei ein entscheidender Hebel, um Ideen zur Marktreife zu bringen und Unternehmen in die Skalierung zu führen. Der Dachfonds ist ein starkes Signal in diese Richtung“, betont JW-Landesvorsitzende Nika Basic.

Besonders für Kärnten sieht Basic großes Potenzial: „Gerade in den Regionen fehlt es jungen Unternehmerinnen und Unternehmern oft an Zugang zu Investorennetzwerken. Es ist daher entscheidend, dass der Dachfonds nicht nur in Wien und den Ballungsräumen Wirkung entfaltet, sondern auch Start-ups in Kärnten unterstützt. Innovation, Wertschöpfung und Arbeitsplätze müssen überall entstehen können.“

Die Junge Wirtschaft Kärnten wird den Prozess aktiv begleiten und sich dafür einsetzen, dass die Chancen des Dachfonds auch in Kärnten voll zur Geltung kommen. „Unser Ziel ist klar: Kärnten soll ein attraktiver Standort für Gründer:innen bleiben – mit Kapital, Know-how und Fachkräften, die jungen Unternehmen das nötige Wachstum ermöglichen“, so Basic abschließend.

Nika Basic, Vizepräsidentin der Wirtschaftskammer Kärnten und Landesvorsitzende der Jungen Wirtschaft Kärnten,

Quelle: WKO KärntenFoto: WKK/Helge Bauer