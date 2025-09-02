K Messe 2025: Klepsch Group und Senoplast präsentieren neue Oberflächen und nachhaltige Innovationen

Der Messeauftritt gibt Einblick in die Stärken von Senoplast, Zell Materials und Seletec als anwendungsorientierte Lösungsanbieter mit klarer Spezialisierung. Zu den Produktneuheiten zählen die Materialien senosan VP APA aus ABS/PA-Blends, senosan TEXTILE LOOK mit supermatter Optik sowie neuartige Sicherheits-Batterieabdeckungen für Elektrofahrzeuge.

„Mit dem gemeinsamen Auftritt als Klepsch Group wollen wir unsere Sichtbarkeit als Markenfamilie stärken und die Leistungsvielfalt der beteiligten Unternehmen im Kunststoffsektor präsentieren. Ziel ist es, innovative Entwicklungen voranzutreiben, neue Geschäftsmöglichkeiten zu identifizieren und die Position im internationalen Wettbewerb auszubauen“, sagt Günter Klepsch, Geschäftsführer der Senoplast Klepsch & Co. GmbH.

Senosan TEXTILE LOOK: Design trifft Funktion

Die neue supermatte Oberfläche senosan TEXTILE LOOK ist eine innovative ABS-Oberfläche, welche die Vorteile eines hochwertigen Mehrschichtverbunds mit dem eleganten Look & Feel von Textilien vereint. Modifizierte supermatte Deckschichten sorgen für ein samtig-weiches Erscheinungsbild, das nicht nur optisch überzeugt, sondern sich auch angenehm anfühlt. senosan TEXTILE LOOK ist funktional, robust und gleichzeitig ein echtes Design-Statement – ideal für Anwendungen, bei denen edle Ästhetik und hohe Widerstandsfähigkeit gefragt sind. Die neuartige Oberfläche besitzt exzellente Thermoformeigenschaften sowie gute mechanische Eigenschaften für den täglichen Einsatz. Sie ist zu 100 Prozent rezyklierbar und somit besonders nachhaltig und ressourcenschonend. Mögliche Anwendungsbereiche sind Innenverkleidungsteile in Reisemobilen und Caravans, das Interieur von Pkw und Nutzfahrzeugen sowie designorientierte Innenraumlösungen, bei denen Optik, Haptik und Formbarkeit entscheidend sind. senosan TEXTILE LOOK ist in einer Dicke von 2–5 mm und einer Breite von bis zu 1.650 mm erhältlich.

Neue ABS/PA-Blends: senosan VP APA 50

Eine weitere Neuheit, die die Klepsch Group präsentiert, ist senosan VP APA50 – eine extrudierte, thermoformbare Platte aus ABS/PA-Blends. Diese Platten bieten eine ideale Kombination aus technischer Leistungsfähigkeit und gestalterischer Flexibilität. Durch die Verbindung der Schlagzähigkeit und Wärmebeständigkeit von Polyamid mit der guten Formbarkeit, Verarbeitbarkeit und Oberflächenqualität von ABS entstehen Werkstoffe, die sich besonders für Anwendungen mit hohen Anforderungen an Belastbarkeit und Optik eignen. Die Platten zeichnen sich durch hohe Dimensionsstabilität, ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit und eine angenehme Haptik aus. Gleichzeitig lassen sie sich präzise thermoformen, mechanisch bearbeiten sowie bedrucken oder lackieren. Damit eröffnen sie vielfältige Möglichkeiten für funktionale und dekorative Einsätze, beispielsweise als Trennwände, in Gehäuseabdeckungen oder als Stoßfänger. Die Ausführung senosan APA 50 besitzt eine semimatte Oberfläche und ist in den Stärken 3–6 mm und Breiten von 250–1.650 mm in Schwarz erhältlich (weitere Farben auf Anfrage).

Innovative Batterieabdeckungen für Elektrofahrzeuge

Gemeinsam mit namhaften Partnern aus den Bereichen Rohstoffentwicklung, Maschinentechnik und Thermoformen entwickelt Senoplast neuartige Batterieabdeckungen für Elektrofahrzeuge. Dazu extrudiert Senoplast Platten aus speziell für diesen Zweck entwickelten Rohstoffen. Diese werden auf einer Spezialanlage verformt und mit Organoblechen verstärkt. Als Anwendungsbeispiel dieser gemeinsamen Entwicklung präsentiert Senoplast auf der K-Messe einen Demonstrator einer innovativen Batterieabdeckung für Elektrofahrzeuge. Diese soll Fahrzeuginsassen im Falle einer Brandexplosion der Batteriezellen („Thermal Runaway“) schützen.

Fokus auf Qualität, Innovation und Nachhaltigkeit

Neben den Produktneuheiten informiert die Klepsch Group über ihr Engagement in den Bereichen Kreislaufwirtschaft, Biokunststoffe, Energiemanagement und Recycling entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Im Fokus stehen dabei Produkte und Lösungen zur CO₂-Reduktion, zur Ressourcenschonung und zur Kreislauffähigkeit von Produkten. So bietet Senoplast – neben den bereits erhältlichen senosan ECO Möbelfolien, die größtenteils aus aufbereiteten Kunststoff-Rezyklaten hergestellt werden – die PET-Produktlinie als umweltfreundliche rPET Variante an. Zusätzlich ergänzen Bio-Kunststoffe unter der Marke senosan ECO-B das nachhaltige Produktprogramm. Das Ziel besteht darin, erneuerbare Rohstoffe bereits am Beginn der Produktionskette als Ersatz für fossile Rohstoffe einzusetzen.

senosan ABS/PA-Blends: senosan VP APA 50 für belastbare Anwendungen in hochwertiger Optik

Weitere Informationen unter: www.senoplast.com, www.zellmaterials.com, www.seletec.com, www.klepschgroup.com

Quelle: Senoplast Klepsch & Co. GmbH