KAINDL präsentiert die Trends der Zukunft auf der EuroShop 2023

Neben der erst kürzlich durchgeführten Sortimentserweiterung LEAD 2022 im Plattenbereich wird erstmals die neue Fußbodenkollektion der Öffentlichkeit präsentiert. Die Natur als Vorbild – ihre Strukturen, Formen und Farben sind das Gesicht der jetzt noch nachhaltigeren FLOORING collection mit neun neuen FLOORganic-Dekoren inklusive dem Highlight Eiche Milano.

BOARDS LEAD 2022: Neue Dekor- und Oberflächentrends mit hohem Erfolgspotenzial Im Platten-bereich stellt KAINDL auf der EuroShop eine Sortimentserweiterung der Anti- Fingerprint-Produktlinie OPTIMATT vor. Produktspezifische Eigenschaften wie eine funktionelle, widerstandsfähige Oberfläche, eine angenehme Haptik verbunden mit einer matten Optik und einem bemerkenswerten Preis-Leistungs-Verhältnis erfüllen die höchsten Ansprüche.

Fichte-Washed-White LEAD2022

Nadelholz ist der neue Trend im Interior Design. Die Dekorbilder Polar Pine URUS und Fichte WASHED WHITE bestechen in der Fläche durch das ruhige und harmonische Erscheinungsbild und fügen sich somit perfekt in die moderne Innenraumgestaltung ein. Mit dem Newcomer Abies wird die harmonische Eleganz von Nadelholz optimal in Szene gesetzt. Die drei Farbstellungen CARA, SHINE und CLAY harmonieren perfekt zu der neu entwickelten Synchronstruktur “AI”. Die Kombination aus Dekor und Struktur spiegelt Natürlichkeit und die spezielle Attraktivität des Tannenholzes wider.

Auch der Dauerbrenner Eiche Evoke wurde vom KAINDL-Designteam neu interpretiert. Diese Dekorfamilie wurde um mehrere Farbstellungen erweitert, wie z. B. die fast schwarze “Infinity”, die

dem aktuellen Trend nach dunklen Holztönen entspricht, oder die helle, jugendliche “Light”, die mit ihren ausgeprägten Farbkontrasten perfekt zur Kombination mit vielen UNI-Farbtönen anregt. Besonderes Augenmerk wird im Zuge der Entwicklung auf das hohe Kombinationspotenzial der einzelnen Dekore gelegt. So können Unifarben mit Holz-, Stein- und Betondekoren nach Belieben zusammengestellt werden.

K2442 IR Eiche Evoke LIGHT LEA 2022

FLOORING collection 2023: Trendige Dekorkonzepte mit intelligenten Features Neu ist das elegante Dekor-Highlight Eiche Milano in Mosaikoptik mit einer perfekt auf das Design abgestimmten synchronen Oberfläche, erhältlich in drei interessanten Farbstellungen. Das eingesetzte Breitdielenformat ermöglicht eine leichte wie auch schnelle Verlegung und verleiht dem Boden ein dynamisches Gesamtbild.

Eiche MILANO REALE AquaPro Select Natural-Touch Strukturbild

Ebenso wie die Eiche Milano ist auch die FLOORganic Produktlinie mit der AQUApro Technologie ausgestattet. Die organische feuchteresistente AQUApro HDF Trägerplatte in einer ansprechenden anthrazitfarbenen Optik und ein selbstschließendes Nut-Feder-Profil in Kombination mit einer feuchtigkeitsabweisenden versiegelten Fase sind die Komponenten, mit der AQUApro Erfolgs-geschichte schreibt. FLOORganic punktet zusätzlich mit der integrierten ECO Unterlagsmappe aus recycelbaren Holzfasern und sorgt damit für niedrige Gehschallwerte.

EG FLOORganic Eiche Brera Strukurbild

Eine weitere Neuheit ist der robuste Vinylboden Solid Flex mit der feuchteresistenten AQUApro HDF Trägerplatte. Er besticht durch seine hohe Belastbarkeit und ist unempfindlich gegen Nässe, Schmutz und Kratzer. Die integrierte Geh- und Trittschalldämmung aus natürlichem Kork sorgt für eine angenehme Raumakustik und bietet höchsten Wohnkomfort.

Kommen Sie vom 26. Februar – 2. März 2023 vorbei und entdecken Sie die neuesten Retail-Trends. Sie finden Kaindl auf der EuroShop 2023 Düsseldorf in Halle 13, Stand C75.

Weitere Informationen finden Sie unter www.kaindl.com

Quelle: Kaindl