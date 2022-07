Katja Kleine-Wilde in neuer Funktion als Marketingleiterin Tarkett D/A/CH

Zuletzt verantwortete sie das Pricing Management für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Gefragt nach den Schwerpunkten in ihrer neuen Funktion hat sie eine klare Botschaft: „Wir werden weiterhin mit viel Innovations- und Tatkraft kreislauffähige Produkte entwickeln, um das zirkuläre Bauen, z. Bsp. mit unserem Rücknahmeprogramm ReStart® , effektiv voran zu bringen. Mein besonderer Fokus liegt in nächster Zeit darin, die Bekanntheit unserer Marken Tarkett und DESSO ® zu erhöhen und die positive Wahrnehmung unserer funktionalen, kreativen und nachhaltigen Bodenbeläge in den D/A/CH Märkten noch weiter zu stärken.“

Katja Kleine-Wilde

Weitere Informationen finden Sie unter www.tarkett.de

Quelle: Tarkett