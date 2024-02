kikaLeiner: Positiver Ausblick für 2024

Die wesentlichen Weichenstellungen sind erledigt. Die Reduktion der Filialen, die Reduktion bei den Lieferanten, die Straffung des Sortiments, die Stärkung der Eigenmarken und die Einführung der Preiseinstiegsmarke OHO! im April 2024 sind nur einige der vielen Maßnahmen bei kikaLeiner, die dafür sorgen, dass der Sanierungsplan auf Kurs – teilweise sogar über Plan – ist.

„Unser Ziel ist es, im ersten Wirtschaftsjahr, das mit 30. September 2024 endet, eine schwarze Null zu schreiben“,konkretisiert Volker Hornsteiner die Zielrichtung der kikaLeiner Geschäftsleitung. „Die aktuelle Inflation ist nach wie vor ein Hemmschuh – das gilt aber auch für die gesamte Branche. Wir sehen eine Zurückhaltung der Kund:innen bei den Investitionen aufgrund der unsicheren Wirtschaftslage“, erklärt Hornsteiner die bisherige Entwicklung. „Wir erwarten mit dem Rückgang der Zinsen – und einer weiteren Absenkung der Inflation – im dritten Quartal 2024 ein Anziehen der Nachfrage“, so Hornsteiner. Und: „Der Sanierungsplan wurde sehr konservativ gerechnet, daher ist das Unternehmen mit den Eckdaten im Rahmen der gesteckten Ziele. In kleinen Bereichen performen wir besser als im Sanierungsplan festgelegt. Sehr erfreulich entwickeln sich die Zahlen im Bereich der Restaurants – hier sind wir bereits wieder auf dem Niveau vor dem Start der Sanierung“.

Um das neue Unternehmen kikaLeiner noch sichtbarer zu machen, wird die Kommunikation ab März 2024 das neue Unternehmen kikaLeiner in den Mittelpunkt stellen: kikaLeiner NEU – 17 x in Österreich. Im Zentrum der Kommunikation werden das neue Sortiment, die attraktiven Preise und die beste Finanzierung im österreichischen Möbelhandel stehen.

Besseres Sortiment zur Differenzierung

In der ersten Phase nach der Übernahme wurde die Anzahl der Lieferanten reduziert, was die Straffung des Sortiments und die Attraktivierung der Produktangebote ermöglichte. Bei der Sortimentsgestaltung setzt kikaLeiner stark auf Eigenmarken, die heute schon einen guten Umsatzanteil haben. „Dieser Anteil soll weiter ausgebaut werden, denn diese Marken unterscheiden uns klar vom Mitbewerb“, erklärt Hornsteiner. Mit Vonderstedt (Qualität zum fairen Preis), Vivre (für preisbewusste Käufer:innen), die grüne Linie (für naturverbundene Käufer:innen), Corragio Forma (Möbel für Designverliebte) und Kitchen Basics (Küchen und Haushaltsartikel für preisbewusste Käufer:innen) hat kikaLeiner gut eingeführte Eigenmarken, die noch weiter ausgebaut werden sollen.

Im April 2024 wird die Diskont-Eigenmarke OHO! bei kikaLeiner eingeführt, die den Fokus auf günstige Preise setzt. Für viele junge Erwachsene steht die Gestaltung des eigenen Wohnraums im Mittelpunkt ihrer Interessen. OHO! erfüllt diesen Wunsch mit erschwinglichen Preisen, die perfekt zu einem kleinen Budget passen. OHO! wird als Shop-in-Shop-Konzept in den bestehenden 17 kikaLeiner-Möbelhäusern angeboten und wird das bisher nicht vorhandene Preiseinstiegsegment von kikaLeiner ergänzen.

Zum Moneten Retter kommt nun auch der Schotter-Schutz

Am Anfang stand der kikaLeiner Moneten-Retter, die beste Finanzierung am Markt. Die 0-%-Finanzierung brachte für viele kikaLeiner-Kund:innen enorme Einkaufsvorteile: erstens die Möglichkeit, durch kleine Raten selbst größere Anschaffungen wie eine neue Küche viel günstiger zu finanzieren. Und zweitens schaffte der neue kikaLeiner damit auch als eines der wenigen Handelsunternehmen eine effektive Maßnahme gegen die Inflation, da die 0-%-Finanzierung Kund:innen die jährliche Teuerung erspart.

Jetzt kommt schon wieder etwas Neues: der ‘kikaLeiner Schotter-Schutz’, die sicherste Anzahlung der Welt. Auch hier ist man vielfachen Kundenwünschen entgegengekommen und beweist Kundennähe. Der Schotter-Schutz ist ein garantiert sicherer Anzahlungsschutz bis zur Auslieferung der Bestellung. Sicherheit ist gerade in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten ein wichtiges Zusatzservice bei großen Bestellungen für die Kund:innen – die Bewerbung startet mit März 2024, aber der Schotter-Schutz ist ab sofort verfügbar.

kikaLeiner-Ziele 2024

„Unser Ziel ist es, kikaLeiner in der aktuell schwierigen Wirtschaftslage zu stabilisieren und in eine gute Zukunft zu führen und wir wollen das Wirtschaftsjahr im September mit einer schwarzen Null abzuschließen. Wir werden das schon jetzt laufend steigende Vertrauen unserer Kund:innen bestätigen und arbeiten jeden Tag dafür, neue zu gewinnen. Eine große Aufgabe wird die Einführung von OHO! im April dieses Jahres. Insgesamt – kikaLeiner soll wieder ein fixer Anlaufpunkt für alle Themen rund um das Einrichten werden, wo es Produkte zu erschwinglichen Preisen gibt, die man sonst in Österreich nicht bekommt“,gibt Hornsteiner abschließend einen Ausblick in die kikaLeiner-Zukunft.

Volker Hornsteiner (56 Jahre) war insgesamt 28 Jahre im REWE Konzern tätig. Er ist seit Juli 2023 Mitglied der Geschäftsleitung der Leiner & kika Möbelhandels GmbH und verantwortet die Bereiche Vertrieb, Human Resources sowie Marketing und Kommunikation.

Die kikaLeiner Möbelhäuser bieten eine vollständige Sortimentspalette rund um das Thema Einrichten an – vom Boden über Möbel für alle Bereiche im Haus oder der Wohnung bis zur Küche, sowie alle dazugehörigen Dienstleistungen, wie z.B. das Ausmessen, Nähservice, Bodenverlegung, Lieferung und Montage. kikaLeiner beschäftigt per 1. Jänner 2024 in 17 Möbelhäusern, den Logistikstandorten, den Restaurants und in der Zentralverwaltung 1.867 Mitarbeiter:innen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.kikaleiner.at

Quelle: kikaLeiner