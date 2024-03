Kind + Jugend 2024: Cybex, my junior und Motorola verstärken das internationale Line-up

Die Kind + Jugend ist die internationale Leitmesse für hochwertige Baby- und Kleinkindausstattung. Sie bringt als Handels- und Trendplattform die internationale Branchen-Community zusammen und sorgt so für eine positive Stimmung im Markt. Die Kind + Jugend zeichnet sich durch persönliche Gespräche und Kontakte mit relevanten Einkaufenden und Entscheidungstragenden aus. Ein hohes Ordervolumen und die internationale Zusammensetzung der Fachbesucher unterstreichen ihren Stellenwert. Mit ihrer klaren Struktur bietet sie zudem einen vollständigen Überblick über alle aktuellen Trends und Themen und bereichert durch wertvolle Insights und Inspirationen. So setzt die Kind + Jugend aktiv und partnerschaftlich starke Impulse für eine wertorientierte Zukunftsgestaltung.

„Überzeugender kann eine Messe ihre Bedeutung für die eigene Branche kaum zum Ausdruck bringen“, freut sich Jörg Schmale, Director der Kind + Jugend. Die hohe Wiederbuchungsrate ist für ihn ein klares Signal: „Starke Messen wie die Kind + Jugend sind für die internationale Branche unverzichtbar.“

Das große Interesse resultiert in den Anmeldungen vieler Branchengrößen sowie namhafter Rückkehrer wie z. B. Cybex, donebydeer, Jané oder Artsana/Chicco. Daneben haben sich auch viele innovative Newcomer und Hidden Champions für die kommende Kind + Jugend entschieden. Vom 3.-5. September 2024 sind unter anderem Angelcare, CPT, Apollo, Avionaut, Karwala, Axkid, Babyjem, Babymoov, Bamboom, Cam Cam Copenhagen, Doudou et Compagnie, Frida, Goodbaby, Hamax, KAOS, Kinderkraft, MAST SWISS DESIGN, Hegen, Motorola, Stribbo, Silver Cross ,Venicci, iCandy, my junior und reTyre in Köln dabei.

„Vor diesem Hintergrund kann ich heute die Prognose wagen, dass die Kind + Jugend 2024 das Potenzial hat, die hohe Qualität der Messe vor der Pandemie wieder zu erreichen“, so der Director weiter. Mit neuen konzeptionellen Elementen, die mehr Raum für Networking und Austausch bieten, und thematisch fokussierten Eventflächen soll das Messeerlebnis und die Kontaktqualität für Besuchende und Aussteller weiter gesteigert werden.

Die Internationalität der ausstellenden Unternehmen ermöglicht einen umfassenden Marktüberblick und erweitert die Angebotsvielfalt für die Fachbesucherinnen und Fachbesucher. Neben der Vielfalt der Aussteller setzt die Kind + Jugend 2024 auch auf den Austausch von Wissen und Erfahrungen.

Als Global Knowledge Leader‘ bietet die Messe mit verschiedenen Events und Sonderschauen ein einzigartiges Forum für den Dialog mit renommierten Branchenexperten sowie Zukunfts- und Trendforschern. Besucherinnen und Besucher erhalten in Köln wertvolle Impulse und Inspirationen, um den Wandel der Branche aktiv mitzugestalten.

Weitere Informationen finden Sie unter www.kindundjugend.de

Quelle: Köln Messe