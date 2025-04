Kind + Jugend 2025 voll auf Kurs: Innovation Award, neue Services, hohe Internationalität

Die Vorbereitungen für die Kind + Jugend 2025, die vom 9. bis 11. September stattfindet, laufen vielversprechend: Bereits jetzt sind über 70 Prozent der Ausstellungsfläche vergeben. Unternehmen aus mehr als 40 Ländern – darunter Deutschland, zahlreiche europäische Märkte, die USA, Australien und Großbritannien – haben ihre Teilnahme bestätigt. Auch einige Aussteller, die zuletzt 2019 vertreten waren, kehren auf die Messe zurück. Als Weltleitmesse der Branche schafft die Kind + Jugend den Rahmen für internationale Geschäftsanbahnung, persönlichen Austausch und die Live-Präsentation von Trends und Innovationen.

Fester Bestandteil der Messe ist der Kind + Jugend Innovation Award, für den die Bewerbungsphase bereits begonnen hat. Noch bis zum 21. Juni können Aussteller ihre Innovationen über die offizielle Homepage der Messe einreichen.

Die Auszeichnung zählt zu den wichtigsten der internationalen Baby- und Kleinkindausstattungsbranche. Sie genießt hohes Ansehen bei Fachpublikum und Handel und gilt als verlässlicher Indikator für zukunftsweisende Produktentwicklungen. Der Award wird in acht Kategorien vergeben: Moving & Travelling, Furniture & Facility, Home Textiles & Decoration, Maternity & Kids Fashion, Toys & Education, Safety & Monitoring, Mom & Kids Care, Sustainability & Nature. Die Bewertung erfolgt durch eine unabhängige, international besetzte Fachjury. Ergänzt wird der Innovation Award durch die Zusatzauszeichnung „Midwives’ Choice“, die in Zusammenarbeit mit hebammen-testen.de von einer Hebammenjury vergeben wird. Die feierliche Preisverleihung findet erstmals am ersten Messetag im Europasaal der Koelnmesse statt.

Neben dem Rahmenprogramm entwickelt die Kind + Jugend auch ihr Standbauangebot konsequent weiter und reagiert mit einem vielfältigen Angebot an Standbaupaketen gezielt auf die unterschiedlichen Bedürfnisse der ausstellenden Unternehmen. Ob Erstauftritt, kompakter Zusatzstand oder kurzfristige Teilnahme – die modularen Komplettlösungen bieten eine effiziente und fair kalkulierte Alternative zur individuellen Standplanung. Eine Übersicht der Standbaupakete gibt es auf der Messewebsite.

Neu im Portfolio ist das „From M&O to K+J Design-Paket“, das sich insbesondere an Aussteller richtet, die zuvor auf der Maison et Objet vertreten sind und eine nahtlose Anschlusspräsenz in Köln realisieren möchten. Ergänzend stehen das „Kreativ-Paket“, ideal für haptische oder kreative Sortimente, sowie das 2024 erfolgreich eingeführte „EASY Entry-Paket“ zur Verfügung. Für Newcomer bieten die Start-up Area und das vom Bundeswirtschaftsministerium geförderte Young Innovators Programm bewährte Präsentationsflächen. Bereits angemeldete Aussteller können zudem am New Product Trail (ehemals Neuheiten-Parcours) teilnehmen – einem Sonderformat zur gezielten Sichtbarkeit neuer Produkte.

Schon jetzt lässt sich erkennen: Die Kind + Jugend 2025 wird erneut zum Treffpunkt einer internationalen Branche, die sich auf Innovation, Qualität und persönliche Begegnungen stützt.

Nähere Informationen zur Kind+ Jugend finden Sie unter www.kindundjugend.de

Quelle: Koelnmesse