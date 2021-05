Kind + Jugend ASEAN. 30. März bis 2. April 2022 in Bangkok

Die Kind + Jugend ASEAN soll der Treffpunkt für weltweit führende Marken aus der Baby- und Kleinkind-Ausstattungsbranche sein, um Informationen zu sammeln, zu inspirieren und Geschäfte zu machen. Diese Eröffnungsveranstaltung, die Teil der Globalisierungsstrategie von der Koelnmesse für das Baby- und Kinderportfolio ist, wird von der thailändischen Vereinigung für den Handel mit Spielzeug- und Kinderprodukten, der Asia Toy & Play Association, der thailändischen Handelskammer und vom Büro der Thailand Convention and Exhibition nachdrücklich unterstützt.

„Wir freuen uns sehr, dass Kind + Jugend endlich seine Reichweite auf ASEAN ausdehnt. Unsere Mitglieder sind begeistert und bereit, die Show zu unterstützen. Darüber hinaus freut sich der Verband auf die Zusammenarbeit beim Start des ersten Kind + Jugend ASEAN-Designpreises, der der Branche neue Impulse und Innovationen bringen wird. “ sagte die Präsidentin der Thai Toy and Children Product Trade Association, Frau Uraiwan Bunnag.

„Als langjähriger Partner von Koelnmesse in Thailand freuen wir uns, mit der ersten Ausgabe im Jahr 2022 unser Gewicht hinter Kind + Jugend ASEAN zu legen. Die thailändische Handelskammer anerkennt, dass der Markt für Mutterschafts- und Babyprodukte in der Region schnell ist wächst und verdient eine engagierte und professionelle Industrieplattform “, teilte Sanan Angubolkul, Vorsitzender der thailändischen Handelskammer und Handelskammer von Thailand, mit.

„Da die weltweiten Messeaktivitäten nach Covid wieder beginnen, sehen wir dies als günstigen Zeitpunkt, um die weltweit anerkannte Marke Kind + Jugend nach Thailand zu bringen. In den letzten 20 Jahren hat die Koelnmesse in Thailand ein solides Fundament aufgebaut und sich zu einem der größten Messeveranstalter in Südostasien entwickelt. Wir zählen auf unsere starken lokalen und regionalen Verbindungen, um die Branche auf der Veranstaltung zu vereinen “, kommentierte Mathias Kuepper, Geschäftsführer der Koelnmesse Singapore, der das Geschäft des Unternehmens in der Region leitet.

Wo die Branche boomt

Thailand, das wichtigste Tor nach Südostasien, ist ein vielversprechender Markt mit einer großen sozialen und wirtschaftlichen Entwicklung und einem robusten Plan zur Erholung nach Covid. In Verbindung mit einem demografischen Wandel von einem Land mit niedrigem Einkommen zu einem Land mit höherem Einkommen in weniger als einer Generation werden Eltern bei der Auswahl von Produkten für ihre Kinder immer anspruchsvoller, was zu einer steigenden Nachfrage nach hochwertigen Mutter- und Babyprodukten führt.

Dieser Marktsektor verzeichnete in den letzten zehn Jahren ein durchschnittliches jährliches Einzelhandelswachstum von 10 Prozent und wird in den kommenden Jahren noch weiter wachsen.

Die erste Ausgabe der Kind + Jugend ASEAN erwartet lokale und internationale Aussteller aus aller Welt zur Teilnahme und zum Networking. Die Veranstaltung soll auch mehr als 3.000 Fachbesucher aus Thailand und der Region anziehen, darunter Großhändler, Importeure, Händler, Einzelhandelsgeschäfte, modernen Handel, E-Commerce, Schulen, Krankenhäuser und Kindertagesstätten.

Die Teilnehmer können auch die Vorteile von Unterstützungsprogrammen wie Business Matching, Workshops und akademischen Konferenzen genießen. Eines der besonderen Highlights ist der Designpreis Kind & Jugend ASEAN, der jährlich in Zusammenarbeit mit der Thai Toy and Children Product Trade Association an bahnbrechende Innovatoren der Branche verliehen wird.

Die Kind + Jugend ASEAN findet vom 30. März bis 2. April 2022 in Bangkok statt .

Weitere Informationen zur Veranstaltung finden Sie unter www.kindundjugend.asia

Quelle: Köln Messe