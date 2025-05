Köln im globalen Fokus der Branche: Erfolgversprechende Vorzeichen für die interzum 2025

Mit dem übergreifenden Leitthema rückt die Messe zentrale Zukunftsfragen der Branche in den Mittelpunkt: Wie lassen sich Ressourcen effizienter nutzen? Welche Rolle spielen biobasierte Materialien in der industriellen Fertigung? Und wie können Kreislaufkonzepte zur Norm werden? Antworten liefern sowohl die Produktpräsentationen der Aussteller als auch das umfassende Eventprogramm mit Sonderschauen, Fachvorträgen und Foren. Die hohe Internationalität des Ausstellerfeldes spiegelt dabei die globale Relevanz der Themen wider, die in Köln diskutiert und vorangetrieben werden.

„Die interzum 2025 wird mehr denn je ein Ort für Austausch, Ideen und Transformation. Wir freuen uns darauf, die internationale Möbelzulieferindustrie in Köln zu begrüßen – mit dem gemeinsamen Ziel, nachhaltige Materialien, zirkuläre Prozesse und innovative Technologien voranzubringen. Als Weltleitmesse steht die interzum für genau diesen Wandel – hin zu einer zukunftsfähigen, verantwortungsvoll gestalteten Branche“, so Maik Fischer, Director der interzum.

Drei Angebotssegmente für klare Orientierung



Die Besuchenden können sich auf ein großes Innovationsspektrum entlang der gesamten Wertschöpfungskette freuen. Für eine bessere Orientierung und einen zielgerichteten fachlichen Austausch ist die Messe in drei klar definierte Themenbereiche gegliedert:

Function & Components zeigt Technologien, die den gestiegenen Kundenanforderungen an Energieeffizienz, Komfort und Technik gerecht werden. Dies umfasst Beschläge, Lichtsysteme und Halbfertigfabrikate für Möbel und Möbeleinbauteile.

Materials & Nature präsentiert nachhaltige Rohstoffe und innovative Materialien, darunter Holz, Furnier, Parkett, dekorative Oberflächen, Dekorpapiere, Holzwerk- und Schichtstoffe, Kanten und Oberflächenbehandlungen.

Textile & Machinery stellt hochwertige Textilien und moderne Verarbeitungstechnologien in den Mittelpunkt. Hierzu gehören Maschinen für die Polster- und Matratzenherstellung, Polstermaterialien, Bezugsmaterialien, Leder und Klebstoffe.

Eine Bühne – doppelte Inspiration

Das vielseitige Eventprogramm der interzum 2025 schafft Raum für Austausch, Wissensvermittlung und Inspiration – und macht die Messe zu weit mehr als einer Produktschau.

Ein besonderes Eventhighlight ist die Bühne auf dem Boulevard Nord, die mit zwei Formaten doppelte Inspiration bietet: Die interzum Trend Stage wird in Kooperation mit TRENDFILTER®, Haute Innovation und Vincentz Network kuratiert und bildet die zentrale Wissensplattform der Messe. Renommierte internationale Expertinnen und Experten präsentieren fundierte Einblicke in aktuelle Markttrends, Entwicklungen und Zukunftsthemen rund um Möbel, Materialien und Interior Design. Eine Auswahl der Vorträge ist von der Architektenkammer NRW als Fortbildungsmaßnahme zertifiziert – mit der Möglichkeit, bis zu zehn Fortbildungspunkte zu sammeln.

Auf der interzum Product Stage stellen am selben Ort Unternehmen ihre Produktneuheiten und Zukunftsstrategien vor. In kurzen, fokussierten Präsentationen werden Marken, Produkte und Entwicklungen erlebbar.

Sonderschauen zu den Branchentrends

Wichtige Impulse für die Branche liefern auch die drei Sonderschauen der interzum 2025. Das interzum Trend Forum Materials & Nature „Biocircular Materials“ präsentiert Materiallösungen, die CO2-Emissionen reduzieren und geschlossene Produktkreisläufe ermöglichen. Wie smarte Technologien und innovative Designs neue Möbelkonzepte entstehen lassen, die Langlebigkeit und Ressourcenschonung vereinen, zeigt das interzum Trend Forum Function & Components „Rethink Furniture – Less, but Better“. Das interzum Trend Forum Textile & Machinery widmet sich dem „Digital Product Passport: Pathway to Circularity“ – einem Schlüsselinstrument für Transparenz und Rückverfolgbarkeit von Materialien und somit Wegbereiter der Kreislaufwirtschaft.

Zudem feiert eine Eventfläche der besonderen Art Premiere auf der interzum: Unter dem Titel #ILoveMyinterzum dürfen sich die Besucherinnen und Besucher auf interaktive Elemente mit Spaßfaktor freuen.

interzum award mit neuer Kategorie

Ein weiteres Eventhighlight ist auch in diesem Jahr der interzum award – eine international renommierte Auszeichnung, die besonders innovative Produkte, Materialien und Produktionsverfahren prämiert. Zur Messe 2025 wählt eine Fachjury aus 146 Einreichungen von 80 Ausstellern aus 23 Ländern die besten Lösungen aus. Erstmals wird dabei auch die neue Award-Kategorie „Rethinking Resources“ vergeben. Die preisgekrönten Exponate sind im Rahmen einer Sonderausstellung auf dem Boulevard Nord zu sehen.

#ILoveMyinterzum Happy Hour

Zum Ausklang der Messetage lädt die interzum 2025, vom 20. bis 22. Mai, täglich zwischen 17:30 und 18:30 Uhr, auf der Piazza zur Happy Hour ein. In entspannter Atmosphäre bietet das Networking-Event bei Musik und kühlen Getränken die ideale Gelegenheit, neue Kontakte zu knüpfen und gemeinsam den Messetag Revue passieren zu lassen.

Das gesamte Veranstaltungsprogramm ist abrufbar über die Eventdatenbank unter: www.interzum.com/de/events/eventsuche/.

Hochwertiges Ausstellerfeld und internationale Delegationen

Zur interzum 2025 wird ein hochkarätiges Ausstellerfeld erwartet, das eine Vielzahl führender Unternehmen der Möbelzulieferindustrie umfasst, darunter unter anderem: A. & H. Meyer, AGRO International, Albrecht Bäumer, Alvic, American Hardwood Expert Council (AHEC), Arpa, Arturo Salice, Bachmann, BekaertDeslee, Blum, Bock 1, Boyteks Tekstil, Donati, Dürkopp Adler, Egger, Evoline, FGV (Formenti e Giovenzana), Finsa, Fritz Becker, Global Systems Group, Global Textile Alliance Belgium / Love Home Fabrics, Gruppo Grassi, Häfele, Hera, Hettich, Impress Surfaces, Ivars, Kastamonu, Lamigraf, Lava, Leggett & Platt, L&S, OMP, Pfaff, R. Ostermann, Samet, Saviola, Schattdecor, SIMALFA ALFA Klebstoffe, The Vita Group, Titus, Unilin Panels, Vauth-Sagel, Vefer, Wilfried Koch und YKK Europe. Zudem kehren namhafte Unternehmen wie Ergomotion, Fritz Kohl, Parmel, Rehau, Stanzwerk Wetter, Swiss Krono und Toppan mit Interprint zur interzum zurück.

Einen vollständigen Überblick über alle ausstellenden Unternehmen bietet das interzum Ausstellerverzeichnis unter: www.interzum.com/de/interzum-aussteller/ausstellerverzeichnis/.

Zahlreiche namhafte Besucherinnen und Besucher zu erwarten

Neben den Ausstellern wird auch auf Besucherseite eine starke Beteiligung erwartet. Bereits jetzt haben sich zahlreiche internationale Besucherdelegationen angekündigt, um sich vor Ort über die neuesten Entwicklungen zu informieren, darunter zum Beispiel: Alfons Venjakob, Alpnach Küchen, Aquinos Bedding/Schlaraffia, Ashley Furniture, Assmann, AUDI AG, Auping, BABOR Beauty Group, Ballerina Küchen, Baltic Yachts, Bauformat, Baumann Group, Bayer AG, Bielefelder Werkstätten, Billerbeck Betten Union, Blanco, BMW Group, Bretz, Brigitte, Brühl & Sippold, Brunner, Burgbad, Chanel, ClassiCon GmbH, Cor, Dauphin, Deutsche Bahn, Draenert, Dubai Furniture Manufacturing, Duo Mattresses, Duravit, Dutch Bedding, DUX, Eggersmann, Ekornes, EMMA Sleep, Enno Roggemann, ERPO, Erwin Hymer, EuroComfort Group, Europa Möbel Verbund, ewe Küchen, Express Küchen, F.-Martin Steifensand Büromöbel, Fackelmann, fan frankenstolz, Febrü Büromöbel, Fendt-Caravan, FLOU, Freifrau, FRITZ HANSEN, Garant, Gautier, Germania, Girsberger, Groupe Schmidt, Häcker Küchen, Hästens, himolla, Hyundai Motor Europe, Ikea, Interlübke, Interstuhl, JAB JOSEF ANSTOETZ, Jumbo Group, JYSK, Kingfisher, Kinnarps, Koinor, Kusch + Co, Leicht, Leolux, Lidl Stiftung & Co. KG, LMC Caravan, Manufactum, Martin Staud, Mayer Sitzmöbel, Minotti, Molteni, Montana Furniture, Muuto, Natuzzi, nobilia, Nolte Polstermöbel, Novem Car Interior Design, Nowy Styl, Nurus, OBI, Oeseder Möbel-Industrie, Oldenburger Interior GmbH, Palmberg, Polipol, Poltrona Frau, Pössl Freizeit und Sport GmbH, profijt Meubel, pronorm, Pronto, Rauch, raumplus, Recor Bedding, Rempp Küchen GmbH, Rimowa, RMW Wohnmöbel, Rodam, Röhr-Bush, Rolf Benz, Rotpunkt Küchen GmbH, Röwa, RUF Betten, Rummel, Schramm, Schulz Bibliothekstechnik, Sedus, Segmüller, SieMatic, Signet, Steelcase, Team 7, Tempur Sealy, toom Baumarkt, Topstar, UniCredit Bank, Vario, Verlo Mattress, Vitra, VS Vereinigte Spezialmöbelfabriken, Walter Knoll, Wilkhahn, Wittmann, Witzig The Office Company AG, XXXLutz KG und ZEG Zentraleinkauf Holz + Kunststoff eG.

Tickets für den Besuch der interzum 2025 sind erhältlich unter: www.interzum.com/de/die-messe/tickets/tickets-kaufen/.

Weitere Informationen finden Sie unter www.interzum.de

Quelle: Koelnmesse