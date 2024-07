Koelnmesse expandiert mit der EISENWARENMESSE nach Kolumbien

Die bereits etablierte Veranstaltung „El Gran Salón Ferretero“ bringt Lieferanten, Vertreiber und Einzelhändler zusammen, um eine herausragende Auswahl an Produkten, Technologien und Dienstleistungen vorzustellen. Das neue erfolgsversprechende Kölner Messeformat in Kolumbien sichert dynamisches Wachstum bei der Koelnmesse und ihren Partnern sowie neue Geschäftsmöglichkeiten für Anbieter aus dem Hartwarensegment.

Dank eines strategischen Zusammenschlusses ist die Koelnmesse, gemeinsam mit Corferias und Concept2b, Bestandteil von „El Gran Salón Ferretero“, der etablierten und erfolgreichen Veranstaltung innerhalb der Hartwarenbranche in Kolumbien. Die erste Messe unter diesem neuen Bündnis fand vom 12.-13. Juli 2024 auf dem Messegelände Corferias in Bogotá statt und begrüßte mehr als 230 ausstellende Unternehmen und rund 9.000 Besuchende.

EISENWARENMESSE: Ein strategischer Schub für die internationale Außenwirkung von „El Gran Salón Ferretero“

„Ich freue mich sehr, die erworbene Kompetenz unseres erfolgreichen Kölner Modells EISENWARENMESSE in dieses vielversprechende Joint Venture in Kolumbien zu investieren“, erklärt Gerald Böse, CEO der Koelnmesse. „Dadurch können wir unsere Kundinnen und Kunden im lateinamerikanischen Markt unterstützen und Synergien zwischen unseren Veranstaltungen in Köln und im Ausland schaffen. Eine absolute Win-win-Situation für alle Beteiligten.“ Einige Stakeholder der EISENWARENMESSE haben bereits ihr Interesse an diesem Markt bekundet.

Zusätzlich zu der seit 1971 stattfindenden INTERNATIONALEN EISENWARENMESSE KÖLN und der seit 2005 veranstalteten Asia-Pacific Sourcing, sowie der China International Hardware Show in Shanghai expandiert die Koelnmesse nun nach Amerika. 2023 feierten darüber hinaus die International Hardware Fair Italy in Bergamo und die International Hardware Fair India in Neu-Delhi Premiere. „Das neue Joint Venture ist die sechste Branchenveranstaltung in unserem Hartwarenportfolio und ein wichtiger Meilenstein in unserer Internationalisierungsstrategie“, resümiert Böse.

Andrés López, CEO von Corferias, ergänzt: „Wir freuen uns, die bereits etablierte Messe von Concept2B in Zusammenarbeit mit der Koelnmesse weiter zu stärken. Unsere jahrelange intensive Zusammenarbeit mit der Koelnmesse dient als Grundlage für unsere gemeinsame Vision, die Messe im kolumbianischen Markt zu etablieren und ihre Internationalisierung voranzutreiben.“

Dario Bastidas, Mitbegründer von Concept2b, ergänzt: „Wir sind ein innovatives Unternehmen, das sich auf B2B-Marketing im Eisenwaren- und Bausektor spezialisiert hat. Wir haben mehr als 12 Jahre Erfahrung auf dem Markt, in denen wir ein einzigartiges Portfolio geschaffen haben, das auf 360°-Strategien für jedes Unternehmen basiert. Das ermöglicht uns, ein wichtiger Verbündeter im Bereich des Marketings, der Innovation und der effektiven Kreativität in Ländern wie Kolumbien, Ecuador und Peru zu sein.”

Die durch die Koelnmesse organisierte EISENWARENMESSE in Köln fungiert als Ansporn für „El Gran Salón Ferretero“. Die Zusammenarbeit wird die Platzierung der Veranstaltung auf der internationalen Bühne unterstützen und die Gewinnung von Partnern und internationalen ausstellenden Unternehmen erleichtern. Zudem stellt „El Gran Salón Ferretero“ eine perfekte Ergänzung zur Marke EISENWARENMESSE hinsichtlich Inhalt und Standort dar. Die EISENWARENMESSE steuert ihr umfangreiches Netzwerk und ihre Erfahrung bei, um die Reichweite von „El Gran Salón Ferretero“ zu erhöhen und einen Wendepunkt in dessen Geschichte zu bewirken. Das Ziel ist klar: Die Veranstaltung soll zu einer unverzichtbaren Anlaufstelle in der Hartwarenbranche und somit zu einem Schnittpunkt für Innovation, Handel und Trends in Lateinamerika und der Karibik werden.

Starke Partnerschaften führen zu gemeinsamem Erfolg

Es handelt sich um das vierte, gemeinsam von der Koelnmesse und Corferias organisierte und durchgeführte Veranstaltungskonzept. Das Ziel von Corferias ist die Anbindung von Kolumbien an die Geschäftswelt. Concept2b als weiterer starker Partner hat wertvolle Erfahrung bei der Erstellung von Marketingstrategien und Planung effektvoller Veranstaltungen für die kolumbianische Hartwarenbranche.

Kolumbien und die Region als strategische Akteure im Markt

Kolumbien sticht im internationalen Vergleich als eines der 30 attraktivsten Länder für ausländische Investitionen hervor und gehört zu den fünf größten Volkswirtschaften Lateinamerikas. Aus dieser Position heraus kann es privilegierten Zugang zu den lateinamerikanischen und karibischen Märkten bieten. Das Land profitiert von einem komplexen Hafensystem, das die Anbindung und den Zugang zu einer Vielzahl von Betreibern und Dienstleistungen optimiert. Diese Umgebung kann „El Gran Salón Ferretero“ aufgrund ihrer geografischen und wirtschaftlichen Vorteile ideal als wichtigen Treffpunkt für die Branche nutzen.

Laut Prognosen von Statista wird der kolumbianische Markt für Hartwarengeschäfte 2024 Einnahmen von bis zu 12,66 Mrd. Euro erwirtschaften, bei einer jährlichen Wachstumsrate von 2,68 % bis 2028. Dieses anhaltende Wachstum zeigt einen klaren Trend auf: das wachsende Interesse der kolumbianischen Verbraucher an Heimwerker- und Bauprojekten und die damit verbundene steigende Nachfrage nach Werkzeugen und Baumaterialien. „El Gran Salón Ferretero“ reagiert auf diesen Trend, indem es Lieferanten, Vertriebspartnern und Einzelhändlern eine Plattform für das Ausloten neuer Möglichkeiten, die Entdeckung von Innovationen und Erweiterung ihrer Geschäftsnetzwerke bietet.

Vor diesem Hintergrund lautet das Ziel, „El Gran Salón Ferretero“ zur marktführenden Messe in Lateinamerika und der Karibik zu machen und Lieferanten, Vertriebspartnern, Hartwarenhändlern, Auftragnehmern und anderen Fachleuten aus der Hartwarenbranche den perfekten Raum zum Netzwerken und Zusammenarbeiten zu bieten.

„El Gran Salón Ferretero“ ist nicht nur eine kommerzielle Plattform, sondern auch ein Raum für Interaktion, Weiterbildung und wichtige Geschäfte für die Hartwaren-Community in Lateinamerika. Auf dieser Veranstaltung finden die Teilnehmenden eine Umgebung mit Möglichkeiten und Räumen für Verhandlungen sowie Bereiche für Weiterbildung und Austausch.

Im Rahmen einer kontinuierlichen Wachstums- und Expansionsstrategie wird „El Gran Salón Ferretero“ in seiner nächsten Ausgabe, die vom 6. bis 8. November 2025 stattfindet, auf drei Tage ausgedehnt. Die Veranstaltung wird noch mehr Möglichkeiten für Ausstellende sowie Besuchende schaffen und Innovationen sowie Trends bieten, die der Hartwarenbranche in Lateinamerika und der Karibik weiterhin den Weg ebnen werden.

Quelle: Koelnmesse