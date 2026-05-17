Koelnmesse geht mit neuem Joint Venture auf weiteren Wachstumskurs in Indonesien

Die Koelnmesse stärkt ihre strategische Präsenz in Südostasien und hat dazu mit dem indonesischen Messeveranstalter AMARA Expo ein Joint Venture gegründet. Das neue Gemeinschaftsunternehmen PT. Nine Koeln Indonesia mit Sitz in der Hauptstadt Jakarta ist für die Koelnmesse der elfte internationale Ableger, aber die erste eigene Gesellschaft in Indonesien. Mit dem Joint Venture und einem eigenen Team vor Ort will die Koelnmesse die Weiterentwicklung der indonesischen Messewirtschaft vorantreiben und gleichzeitig den Zugang zu internationalen Märkten und Business-Netzwerken erweitern.

„Die weitere Internationalisierung ist Kern unserer Unternehmensstrategie“, erklärt Gerald Böse, CEO der Koelnmesse. „Unser Ziel ist es, globale Branchen mit starken regionalen Ökosystemen zu vernetzen. Indonesien – und Südostasien insgesamt – bieten in dieser Hinsicht ein enormes Potenzial. Gemeinsam mit AMARA Expo stärken wir unsere Präsenz vor Ort weiter und verknüpfen gleichzeitig regionale Wachstumsmärkte mit unserem internationalen Portfolio und unseren globalen Netzwerken.“

„Die Gründung von PT. Nine Koeln Indonesia markiert einen wichtigen Meilenstein in unserer Zusammenarbeit“, sagt Danny Budiharto, Vorsitzender der AMARA Expo. „Seit unserer ersten Kooperation bei der Indonesia Dental Exhibition & Conference (IDEC) im Jahr 2017 haben wir den Mehrwert dieser Partnerschaft eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Mit dem Joint Venture gehen wir nun einen entscheidenden Schritt weiter, um hochwertige Plattformen zu schaffen und indonesischen Unternehmen noch mehr Möglichkeiten zur globalen Vernetzung zu eröffnen.“

Als größte Volkswirtschaft Südostasiens verzeichnet Indonesien ein stabiles jährliches Wirtschaftswachstum von rund fünf Prozent, getragen von einer vorteilhaften demografischen Entwicklung. Besonders dynamisch entwickelt sich dabei der Wirtschaftsbereich Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions (MICE): Für das laufende Jahr wird ein Branchenwachstum von bis zu 15 Prozent erwartet.

Vor diesem Hintergrund wird sich PT. Nine Koeln Indonesia auf die Weiterentwicklung der Messequalität, die Stärkung der internationalen Beteiligung sowie die Unterstützung indonesischer Unternehmen beim Zugang zu neuen Märkten konzentrieren. Das Unternehmen startet zu einem strategischen Zeitpunkt, um das nationale Ziel Indonesiens zu unterstützen, sich als bedeutender Messe-Hub in der Region zu etablieren.

Das Joint Venture baut auf einer erfolgreichen Zusammenarbeit beider Organisationen auf – von der IDEC 2017 über die erste interzum jakarta 2024 bis hin zur International Hardware Fair Indonesia 2025. Im Jahr 2026 wird diese Kooperation mit der IFFINA+ powered by imm cologne sowie der IFMAC WOODMAC weiter ausgebaut, die beide – gemeinsam mit der interzum jakarta und der International Hardware Fair Indonesia – im September stattfinden werden.

„Unsere Zusammenarbeit mit der AMARA Expo hat bei zahlreichen Veranstaltungen durchgehend starke Ergebnisse erzielt“, sagt Mathias Küpper, Regional President APAC der Koelnmesse. „Mit der Gründung von PT. Nine Koeln Indonesia bekräftigen wir unser langfristiges Engagement in Indonesien und stärken zugleich die Verbindung unseres globalen Portfolios mit diesem dynamischen Markt.“

Die Koelnmesse baut das Portfolio in der Asien-Pazifik-Region (APAC) seit Jahren konsequent aus und veranstaltete dort zuletzt rund 20 Messen. Zu den Flaggschiffen gehören etwa die THAIFEX – Anuga Asia in Bangkok als führende Plattformen für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie in Asien, die ORGATEC Tokyo als Impulsgeber für moderne Arbeitswelten sowie die interzum guangzhou als bedeutende Leitmesse der Möbelzuliefer- und Innenausbauindustrie in China. Ergänzt wird das Portfolio durch viele weitere wachstumsstarke Plattformen wie etwa die gamescom asia in Bangkok oder die Dentalmesse IDEM Singapore.

Um das Messegeschäft länderübergreifend weiterzuentwickeln, verfügt die Koelnmesse in der Asien-Pazifik-Region über eine zentral gebündelte, aber regional ausgerichtete Führungsstruktur mit Sitz in Singapur. Von dort aus wird die Zusammenarbeit der Tochtergesellschaften in Singapur, Thailand, Indonesien, Japan, China und Hongkong koordiniert und strategisch vorangetrieben. Allein auf dem chinesischen Festland ist die Koelnmesse mit drei Büros in Peking, Shanghai und Guangzhou vertreten. Das starke Netzwerk vor Ort schafft die Grundlage für eine engere Abstimmung und stärkt die Position der Koelnmesse sowie ihrer internationalen Messemarken in einer der wichtigsten Wachstumsregionen der Welt.

Als einer der weltweit führenden Messeveranstalter bringt die Koelnmesse mehr als ein Jahrhundert Erfahrung sowie ein starkes internationales Portfolio in Schlüsselbranchen wie Ernährung, Dental, Möbel und Eisenwaren in das Joint Venture mit ein. Jährlich organisiert das Unternehmen mehr als 80 Messen weltweit, an denen rund 49.000 ausstellende Unternehmen aus 129 Ländern sowie etwa 2,5 Millionen Besucherinnen und Besucher teilnehmen. „Wir freuen uns sehr, diesen gemeinsamen Schritt zu gehen, in dem wir die globale Reichweite und das erweiterte Portfolio der Koelnmesse mit der fundierten Marktkenntnis und operativen Stärke unseres Teams vor Ort verbinden“, sagt Etty Anggraeni, Managing Director von PT. Nine Koeln Indonesia. „Dies schafft eine leistungsstarke Plattform, die indonesischen Unternehmen den Zugang zu internationalen Märkten erleichtert und eine Vielzahl neuer Geschäftsmöglichkeiten erschließt.“

PT. Nine Koeln Indonesia wird im Jahr 2026 mehrere Messen realisieren, darunter die nächste Ausgabe der interzum jakarta (24.–27. September 2026), die International Hardware Fair Indonesia (24.–27. September 2026), die IFFINA+ powered by imm cologne (24.–27. September 2026) sowie die IFMAC WOODMAC (23.–26. September 2026).

Weitere Informationen finden Sie unter www.koelnmesse.de

Quelle: Koelnmesse