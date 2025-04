Koelnmesse und JOIFA verlängern strategische Partnerschaft bis 2031

Seit ihrer Gründung im Jahr 2022 durch die strategische Partnerschaft zwischen der Koelnmesse und der Japan Office and Institutional Furniture Association (JOIFA) hat sich die ORGATEC TOKYO zu einer der bedeutendsten internationalen Fachmessen für Büro- und Arbeitsplatzgestaltung entwickelt. Innerhalb kürzester Zeit hat sie sich als führende Plattform in Japan etabliert und einen hohen Bekanntheitsgrad in der Branche erlangt. Parallel dazu erweitert sie kontinuierlich ihre Präsenz und ihren Einfluss auf dem asiatischen Markt.

Die ORGATEC TOKYO hat in den ersten drei Jahren ihres Bestehens führende nationale und internationale Büromöbelhersteller, Architekten, Innenarchitekten, Händler sowie Vertreter öffentlicher Institutionen und Branchenverbände zusammengebracht. Die Messe dient nicht nur als Plattform für neue Geschäftsbeziehungen, sondern auch für den Austausch über sich verändernde Arbeitsplatzanforderungen. In einer Zeit, in der die Zukunft des Arbeitsplatzes neu definiert wird, verbindet die ORGATEC TOKYO globale Innovationen mit den spezifischen Bedürfnissen in Japan und der gesamten asiatischen Region.

Die Koelnmesse und JOIFA haben nun die Verlängerung ihrer Partnerschaft als Co-Veranstalter um weitere fünf Jahre, von 2027 bis 2031, vereinbart und würdigen damit die starke Entwicklung der Messe und ihre erfolgreiche Zusammenarbeit. Beide Organisationen werden auch in Zukunft eng zusammenarbeiten, um die internationale Strahlkraft der ORGATEC TOKYO weiter auszubauen und ihre Position als wegweisende Plattform für Arbeitsplatzinnovationen in Asien zu festigen.

Die nächste ORGATEC TOKYO findet vom 3. bis 5. Juni 2025 in den South Halls des Tokyo Big Sight statt.

Kommende Veranstaltungen:

interzum, Köln, Deutschland, 20.-23.05.2025

ORGATEC WORKSPACE Saudi Arabia, Riad, Saudi-Arabien, 16.09. – 18.09.2025

idd cologne, Köln, Deutschland, 26.-29.10.2025



Weitere Informationen finden Sie unter www.orgatec-tokyo.com

Quelle: Koelnmesse