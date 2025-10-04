König + Neurath feiert 100-jähriges Firmenjubiläum mit Partner und der Region

König Neurath hat sein 100-jähriges Jubiläum nicht mit Rückspiegeln, sondern mit Vorausschau gefeiert: K+N LIVE 2025 verwandelte den WORK.CULTURE.CAMPUS in Karben in ein Zukunftslabor für alle, die Arbeit im Büro neu denken und gestalten wollen. Über 400 geladene Gäste, Partner und Freunde diskutierten offen über Arbeitsk ultur, Kreislauf und Künstliche Intelligenz. Das Format setzte bewusst auf Dialog statt Denkmal: keine Hochglanzfolien, sondern offene Fragen, klare Positionen und Impulse, die nachwirken. Am Abend krönte eine festliche Gala mit rund 400 Gästen die Jubiläumswoche.

Eröffnung mit Haltung: Praxis, Poiesis und Verantwortung

CEO Steffen Schwerd eröffnete K+N LIVE mit einem persönlichen Impuls, der die 100 Jahre Unternehmensgeschichte in den Kontext aktueller Herausforderungen stellte. Angelehnt an Aristoteles’ Unterscheidung von Poiesis ergebnisorientiertes Machen) und Praxis (sinnvolles Handeln) plädierte er für eine Kultur, die nicht nur produziert, sondern verbindlich handelt, Orientierung gibt und Verantwortung lebt: „Was wir ab morgen tun, wird entscheidend sein.“ sagt Steffen Schwerd, CEO.

Impulse, die wirken Stimmen des Tages

Die Tagesstruktur bündelte drei Session Blöcke mit renommierten Impulsgeber:innen Die Vorträge spannten den Bogen von Innovations und Transformationsstrategien über Nachhaltigkeit bis hin zu KI Impulsen für die Büro und Arbeitskultur.

Tijen Onaran (Investorin): „Diversität ist kein Gutmenschentum. Es ist ein wirtschaftlicher Imperativ.“ Ihr Appell: Führung mutiger, inklusiver, sichtbarer denken ohne Angst vor Veränderung

Holger Stanislawski (Ex Profi Trainer): „Führung bedeutet, Menschen in ihrer Ganzheit zu sehen nicht als Ressourcen. Und das verlangt im entscheidenden Moment auch Mut denn Niederlagen kommen ganz von selbst.“ Sein Credo: Mehr echte Kommunikation, weniger Management Vokabular.

Anders Indset (eröffnete Denkräume zu Technologie, Ethik und ökonomischer Verantwortung: „Es mangelt nicht an Antworten, sondern an den richtigen Fragen.“

Tim Jan ß en (ProjectTogether Cradle to Cradle): Systemischer Wandel statt Symbolpolitik: zukunftsfähige Wertschöpfung braucht neue Allianzen und Verantwortung über Unternehmensgrenzen hinaus.

Dr. Jens Uwe Meyer (zeigte, dass wahre Disruption nicht aus Tools, sondern aus Denkfreiheit entsteht „Innovation ist kein Projekt. Es ist eine Haltung.“

Dr. Nadja Henkel (Und wie willst du arbeiten?): Selbstorganisation und psychologische Sicherheit als Basis moderner Zusammenarbeit. Ihr zentrales Anliegen: Führung muss ermöglichen nicht kontrollieren.

Yaël Meier (Gen Z Expertin) sprach über die veränderten Erwartungen junger Generationen an Arbeitskultur „Wir wollen keine Tischtennisplatte. Wir wollen ernst genommen werden.“ Für viele Besucher ein Augenöffner.

Johanna Matheis Rechtsanwältin bei Oppen hoff): Gerade der Mittelstand muss sich frühzeitig mit der Nachfolgegestaltung beschäftigen, um einen langfristigen und generationenübergreifenden Erhalt von Vermögen zu sichern.

Anna Alex (Gründerin von Planetly und Outfittery) zeigte mit Klarheit und unternehmerischer Überzeugung, dass Nachhaltigkeit kein Imagefaktor, sondern ein strategischer Erfolgshebel ist. „Wir müssen aufhören, Nachhaltigkeit als Extra zu denken. Sie ist das neue Normal.“

Dr. Michael Trautmann (OTWTNW) verband Erfahrung, Tempo und Tiefgang: „New Work ist kein Feelgood-Projekt – es ist ein Führungs-Upgrade.“

Aus Haltung wird Handlung: Kreislaufwirtschaft als System

Holger Steinbrecht, Geschäftsbereichsleiter des neuen Geschäftsbereiches seKNd.life, skizzierte, wie König Neurath Circular Economy in die Wertschöpfung integriert: die herstellerunabhängige Rücknahme, professionelle Aufbereitung und Weiterverwendung von Büromobiliar sowie ressourcenschonende s Recycling So werden die R Strategien Re.use, Re.furbish und Re.cycle zu einem durchgängigen Wertstoffkreislauf gebündelt. „Nachhaltigkeit funktioniert nur, wenn sie systematisch gedacht und konsequent in den Geschäftsprozess integriert wird nicht als Add on, sondern als Selbstverständnis.“ Die Botschaft des Tages: Kreislaufwirtschaft ist keine Vision sie ist Realität.

Ergebnis: Ein Tag der Perspektiven ohne fertige Antworten

K+N LIVE war kein Jubiläumsprogramm, sondern ein ehrlicher Zukunftstag: Haltung statt Show, Anregung statt Applaus. Viele Impulse werden in Arbeitsgruppen, Barcamps und Partnerdialogen weitergeführt. Das Feedback der Gäste unterstrich die außergewöhnliche Dichte hochkarätiger Speaker :innen und den intensiven Austausch KI und Nachhaltigkeit wurden als Top Themen bewertet. „Wir verstehen uns als Pionier und Impulsgeber für die Arbeitswelt von morgen. Bei K +N LIVE haben wir die Megatrends Individuum, Gesundheit und Ökointelligenz intensiv beleuchtet und in konkrete Lösungen übersetzt.“ sagt Steffen Schwerd, CEO

„Die Mischung der Speaker vielfältig, generationenübergreifend und inspirierend hat unseren Gästen neue Blickwinkel eröffnet und den Dialog spürbar belebt .“ ergänzt Georg Frech, Leiter K+N Academy.

Feierlicher Gala Abend zum 100-jährigen Jubiläum: Haltung trifft Emotion

Am Abend führte Ruth Moschner charmant durch ein abwechslungsreiches Programm, das Kultur, Humor und Wertschätzung verband: Duo Ludea eröffnete musikalisch.

Elijas Claire sorgten für magische Momente, Ekaterina Leonova Paul Lorenz („Let’s Dance“) setzten tänzerische Akzente

Hazel Brugger begeisterte mit Stand up Comedy und SNAP! brachte 90er Jahre Energie auf die Bühne. Unter den Gästen: der hessische Innenminister Prof. Dr. Roman Poseck, Vertreter:innen aus Politik und Wirtschaft sowie die Eigentümerfamilie. Kulinarisch wurde den rund 400 nationalen und internationalen Gäste n ein Gala Dinner in drei Gängen serviert. Statt Geschenken bat das Unternehmen um Unterstützung für die Leberecht Stiftung, die seit 75 Jahren Kinder und Familien in schwierigen Lebenslagen fördert.

Die Gala Eröffnung zu 100 Jahre König + Neurath

Als Familienunternehmen in die Zukunft

Gerti König dankte Partner n Lieferanten und Wegbegleitern für Vertrauen und Loyalität und stärkte der Enkelgeneration den Rücken, das Familienunternehmen mutig in die Zukunft zu führen. Aufsichtsrats vorsitzender Thomas M. Reimann würdigte das Engagement der Mitarbeitenden als Fundament der Erfolgsgeschichte von König Neurath. Mit Stolz ergänzt CEO Steffen Schwerd: Hundert Jahre Erfolg bedeuten auch hundert Jahre Herausforderungen. Wir haben schwierige Zeiten gemeinsam mit unseren Mitarbeitenden, Partnern Lieferanten und Wegbegleitern gemeistert Dafür bin ich zutiefst dankbar. Auf dieser Stärke bauen wir auf und gestalten die Zukunft gemeinsam mutig, verantwortungsvoll und zuversichtlich.“

Quelle: König + Neurath