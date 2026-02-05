König + Neurath präsentiert die neue CONNECT.BENCH für teamorientiertes Arbeiten

Mit CONNECT.BENCH präsentiert König + Neurath eine Tischlösung, die genau darauf ausgerichtet ist: ein modulares System, das zeitgemäße, nutzerorientierte Arbeitsformen stärkt und Kommunikation wirkungsvoll unterstützt.

Flexibilität für vielfältige Arbeitsweisen

CONNECT.BENCH deckt ein breites Spektrum an Anforderungen ab und fungiert als skalierbare Kommunikationsplattform. Arbeitshöhen im Sitz- oder Stehbereich bieten ergonomische Freiheit. Ein modularer Aufbau und eine Vielfalt an Abmessungen erlauben es Einzeltische oder verkettbare Bench-Konfigurationen schnell an Teamgrößen, Arbeitsrhythmen oder projektbezogene Anforderungen anzupassen. So entstehen Arbeitsumgebungen, die unterschiedliche Tätigkeiten optimal unterstützen.

In zwei Höhen unterstützt die CONNECT.BENCH teamorientierte Arbeitsweisen und fügt sich durch die vielfältige Konfigurationsmöglichkeiten in vorhandene Arbeitswelten ein

Individuelle Bedürfnisse berücksichtigen

CONNECT.BENCH kann mit einer zentralen Funktionsschiene ausgestattet werden. Flexibel adaptierbare Mittelpaneele mit akustischer Wirksamkeit schaffen bei Bedarf die richtige Abschirmung und erhöhen die Konzentrationsqualität. Die Kombination aus Bildschirmaufnahme, Ablageelemente und Pflanzenwannen sorgen für Wohlfühlcharakter und eröffnen eine große Freiheit in der Gestaltung. Intelligente Lösungen, wie eine elegante Elektrifizierungsbucht sorgen für Konnektivität und bringen Strom und Daten genau dorthin, wo sie gebraucht werden.

Vielseitig einsetzbar in allen Bereichen moderner Arbeitswelten

CONNECT.BENCH eignet sich für kollaborative Teamflächen, Shared-Desk-Zonen, Projektbereiche und fokussiertes Arbeiten. Ob konstant oder eher temporär genutzt, das System integriert sich einfach in unterschiedlichste Raumkonzepte und unterstützt nutzerorientierte Arbeitsweisen.

Fazit: Eine intelligente Lösung für Arbeitswelten, in denen Flexibilität,Individualität und Wohlfühlen ausschlaggebend für produktives Arbeiten sind.

Mit CONNECT.BENCH setzt König + Neurath ein klares Zeichen für Arbeitsumgebungen, die auf Menschen und ihre Teams ausgerichtet sind. Die vielseitige Plattform fördert Zusammenarbeit, ermöglicht Konzentration und schafft Struktur. Sie unterstützt Organisationen darin, produktive und effiziente Arbeitskulturen zu gestalten, in denen Tätigkeiten ebenso variabel sind wie die Menschen, die sie ausführen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.koenig-neurath.com

Quelle: KÖNIG+NEURATH