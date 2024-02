Kollektion 2024 – Programmneuheit BAHIA Symmetrische Asymmetrie für spannungsvolle Fächerwirkung

Damit zitiert BAHIA das erfolgreiche Oberflächenprogramm BOSSA von LEICHT, unterscheidet sich aber durch ein entscheidendes Gestaltungsprinzip: Neben dem Kontrast aus erhabener

Fläche und Ausfräsung liegt die Besonderheit von BAHIA in der Verbindung zweier scheinbarer Gegensätze: Innerhalb einer Front werden die einzelnen Fräsungen asymmetrisch zueinander gesetzt, doch in der Aneinanderreihung mehrerer Fronten zeichnet sich eine gleiche Struktur der Fächerung ab. Es entsteht eine Symmetrie in der Asymmetrie, ein gleichförmiges und dennoch dynamisches Gesamtbild. LEICHT bereichert sein Portfolio mit BAHIA um ein neuartiges, edel anmutendes Stilmittel und erweitert damit abermals seine Kompetenz in der Gestaltung und Umsetzung vielfältiger Planungen im gesamten modernen Lebensraum.

Die neue Furnierfront BAHIA von LEICHT schafft einen anspruchsvollen Spagat: Sie kreiert einerseits mit ihrer spezifischen Rillenstruktur eine spannungsvolle Ästhetik und sorgt andererseits durch die optische Verschmelzung mehrerer Möbelfronten für ein harmonisches Gesamtbild. Foto: P. Schumacher/LEICHT

Eine Möbelfront, die mehr ist als eine Front

Klassische Möbelreihungen lassen sich anhand der vertikalen Fugen erkennen: Man kann sehen, wo ein Schrank endet und wo ein anderer ansetzt. Um ein ruhiges Gesamtbild zu kreieren, obliegt es Planerinnen und Planern, die Proportionen der Schränke in der Breite passend zum vertikalen Fugenbild zu wählen. Hinsichtlich dieses Aspektes besticht die neue Furnierfront BAHIA von LEICHT: Die Aneinanderreihung mehrerer Schränke von unterschiedlicher Breite ist nicht sichtbar, die einzelnen Schränke verschmelzen optisch zu einem Gesamtmöbel. Diese Besonderheit wird erzeugt, indem die sichtbaren vertikalen Ausfräsungen dunkel gehalten und in der Breite der klassischen vertikalen Fuge ausgeführt sind. Damit wirken die Ausfräsungen optisch wie eine Fuge oder die Fuge wirkt wie eine Ausfräsung – eine perfekte Camouflage.

Die sichtbaren Ausfräsungen auf der Oberfläche sind dunkel gehalten und in der Breite der vertikalen Spalt- und Fugenbreite von LEICHT ausgeführt

Das Trägermaterial selbst ist ein spezieller, hochverdichteter Holzwerkstoff mit hoher Dichte, der eine hohe Formstabilität aufweist. Darüber hinaus sorgen spezielle Additive im Werkstoff für eine hohe Resistenz gegen Wasserdampf, welche mit der finalen Lackierung der Oberflächen nochmals optimiert wird. Diese innovative Material- und Verarbeitungskonzeption von LEICHT macht es möglich, bei derart tief vorgenommenen Ausfräsungen in das Trägermaterial eine solch kontrastreiche Optik zu erzeugen. Der Küchenhersteller aus Waldstetten hat für diesen Ansatz einen erweiterten Schutzanspruch realisiert.

BAHIA – natürlich, lebendig, atmosphärisch und elegant

Auch mit Blick auf die Gesamtästhetik der eigentlichen Oberfläche überzeugt BAHIA: Die Ausfräsungen sind in asymmetrischer Anordnung sowie in edler schwarzer Ausführung gewählt und erzeugen eine spannungsvolle, lebendige und zeitgemäße Optik. Die Fächerung der Ausfräsungen ist je Frontbreite individuell definiert, um einen harmonischen Übergang zwischen den einzelnen Möbeloberflächen zu kreieren. Die Furnierauswahl ist bewusst auf dunkel gebeizte Hölzer ausgerichtet und damit ein perfektes Match für die schwarzen Ausfräsungen und Holzkanten. Der so entstehende geringe Kontrastunterschied unterstreicht einerseits die Eleganz von BAHIA und definiert andererseits den Ausschluss heller Hölzer. Das neue LEICHT-Programm BAHIA ist ein Ausdruck von Naturbelassenheit, Lebendigkeit, Atmosphäre und Wertigkeit. Passend dazu wurden die Furnierausführungen in dunklen und wirkungsstarken Oberflächen entschieden: Zur Auswahl stehen Ulme, Esche sowie Walnuss.

In der Aneinanderreihung mehrerer Fronten hat die raffinierte Gestaltung von BAHIA den Effekt, dass diese optisch zu einem Gesamtmöbel verschmelzen

BAHIA in zukunftsweisender Innenarchitektur

Obwohl BAHIA mit ihren Fräsungen auffällig ist, kommt die Front doch mit einer zurückhaltenden Präsenz daher und verhält sich damit im Raum stilvoll und elegant. Als Stilelement ist BAHIA nicht effekthascherisch, sondern transformiert Räume auf subtile Weise. Ähnlich wie das LEICHT-Programm BOSSA ermöglicht auch BAHIA die Gestaltung von Möbeln, die partielle oder gänzliche Verkleidung von Flächen und Wänden sowie die Gliederung von Räumen in der gesamten Innenarchitektur. Aufgrund ihrer spezifischen Machart ist BAHIA prädestiniert für die grifflosen Küchen der Gestaltungslinie CONTINO. Da sich BAHIA aber auch ideal im weiteren Innenausbau einsetzten lässt, wurde ein spezieller Griff entwickelt, der sowohl für die mittige als auch für die seitliche Anordnung bei Türenschränke gedacht ist. Somit sind auch Planungen mit der Gestaltungslinie PRIMO realisierbar. Hinsichtlich der Korpushöhen sind alle bekannten

Ausführungen zulässig.

Weitere Informationen finden Sie unter www.leicht.com

Quelle: LEICHT