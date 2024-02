Kopffreihaube Ergoline Base – Der Einstieg in die berbel Welt

Diese neue Variante der bewährten Ergoline Linie verleiht der Küche nicht nur Stil und Eleganz, die Ergoline Base bietet auch alle wichtigen Funktionen eines berbel Dunstabzugs. Dabei konzentriert sie sich auf das Wesentliche, ohne Abstriche bei der technischen Leistung zu machen. Sie ist in den Breiten 80 cm und 90 cm erhältlich und somit der perfekte Einstieg in die Welt der Kopffreihauben. Die Haube ist in den Glasvarianten Weiß oder Schwarz mit einem Edelstahlkorpus erhältlich.

Die neue Kopffreihaube ist eine reine Umlufthaube und wird inklusive Umluftfilter BUF 150+ ausgeliefert. Wie bei allen berbel Dunstabzugs-hauben basiert auch die Ergoline Base auf dem bewährten berbel Prinzip. Die patentierte BackFlow-Technologie gewährleistet eine zuverlässige Erfassung von Kochdünsten und reduziert Kondensatbildung an den Dekorflächen. So bleibt die Küche frei von unerwünschten Gerüchen und Feuchtigkeit. Mit ihrer energiesparenden Kochfeldbeleuchtung, die bei 4.000 Kelvin perfekte Ausleuchtung bietet, sorgt sie für optimale Sicht beim Kochen. Die Haube ist zudem mit einem höhenverstellbaren Teleskopkamin ausgestattet.

Die Auffangschale der Dunstabzugshaube ist aus Edelstahl, ebenso der perfekt verarbeitete Innenraum. Die glatten Flächen erleichtern die schnelle und einfache Reinigung. Die Ergoline Base besticht durch ihr zeitloses Design und ihre hohe Funktionalität. Und darüber hinaus durch einen attraktiven Einstiegspreis.

Die berbel Kopffreihaube Ergoline Base besticht durch zeitloses Design und hohe Funktionalität.

Weitere Informationen finden Sie unter www.berbel.de

Quelle: berbel