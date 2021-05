Kopffreihaube Formline Nachhaltigkeit durch Qualität

Im Fokus der Herstellungsprozesse stehen idealerweise umweltfreundliche, sinnvolle Materialien und Verarbeitungen. Langlebige Werkstoffe in Kombination mit einer spezifischen Formgebung führen zu Objekten mit Unikatcharakter.

Mehr als ein Versprechen – eine Haltung

Die Kopffreihaube Formline verkörpert die berbel Philosophie, die durch eine starke Material-Ästhetik und akkurate Verarbeitung geprägt ist – ihre Attribute sind durchdacht, markant und zeitlos. berbel Dunstabzugshauben sind Made in Germany, am Standort Deutschland entwickelt und produziert. Bei berbel verwendet man ausschließlich hochwertige Rohmaterialien wie antimagnetischen Edelstahl, bruchsicheres Glas, EC-Lüftermotoren und Bedienteile von deutschen Qualitätsherstellern. Die Dunstabzugshauben erfüllen zudem die höchsten Sicherheitsstandards in der Privatküche. Die berbel Designkompetenz wird regelmäßig durch die Auszeichnung der Produkte mit renommierten Design Awards bestätigt.

Ingenieurskunst und die Kraft des Edelstahls

Purer Edelstahl im Industrial Design – einfache Bedienung und Leistungsstärke: die Kopffreihaube Formline ist ein Masterpiece. Sie vereint alles, was einen berbel Abzug so besonders macht. Der robuste, komplett verschweißte Edelstahlkorpus wirkt durch seine konsequente, reduzierte Linienführung und demonstriert, was Bestand hat: Kompromisslose Qualität und einzigartiges Design. Produkte, die Werte schaffen, sind zukunftsweisend, weil sie Trends überleben.

Mit dem patentierten berbel Prinzip hat sich das Unternehmen in der Küchenbranche einen Namen gemacht. Eine Fettabscheidung mit Zentrifugalkraft, ohne Fettfilter, das ist im Ergebnis hoch effizient und nachhaltig. Die dauerhaft gleichbleibend hohe Leistung eines berbel Dunstabzugs funktioniert auch noch nach Jahren wie am ersten Tag. In der erfolgreichen Formline steckt noch mehr: Das dezente Sensor-Touch-Bedienfeld reagiert auf leichteste Berührungen und ermöglicht so eine schnelle und komfortable Steuerung der Funktionen.

Ein leichtes Umschalten zwischen Umluft- und Abluftbetrieb ist je nach Koch- oder Wettersituation durch die EcoSwitch-Funktion möglich. Auch die Farbtemperatur und der Dimmer der LED-Kochfeldbeleuchtung lassen sich über das Bedienfeld steuern. Der gedämpfte Öffnungsmechanismus reagiert auf sanfte Berührung und vereinfacht das tägliche Handling. Die Auffangschale ist herausnehmbar und kann, genauso wie der Innenraum aus Edelstahl, ganz einfach gereinigt werden.

Die Kopffreihaube ist weiterhin mit der patentierten BackFlow-Technologie ausgestattet. Mittels Sekundärbelüftung wird ein Teil der Luftmenge zur Ansaugöffnung des Dunstabzugs gelenkt. Das Ergebnis: eine besonders effiziente Erfassung aufsteigender Koch- und Bratdünste sowie eine ausgesprochen effektive Luftreinigung.

Die klassische Ausführung in Edelstahl gibt es in fünf Breiten (60, 70, 80, 90 und 120 cm) und bietet damit Planungsoptionen auch für kleine Wohnungen, Singlehaushalte oder Appartements. Neben der Ausführung in Edelstahl gibt es die 90er Variante auch, vom Korpus bis zum Schacht, in elegantem Mattschwarz.

