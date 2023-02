Küberit verstärkt seinen Nachhaltigkeitskurs

Küberit hat das vom nordrhein-westfälischen Umweltministerium geförderte Programm ÖKOPROFIT mit großem Erfolg abgeschlossen. Mit Maßnahmen, die im Rahmen des Programms erarbeitet wurden, hat Küberit innerhalb von einem Jahr 197,4 Tonnen CO2 sowie 243.000 kWh Strom eingespart und konnte seine Betriebskosten damit erheblich senken. Zudem hat Küberit im vergangenen Jahr 215 Tonnen Wertstoffe in den Kreislauf zurückgeführt sowie bei der Herstellung seiner Profile und Leisten 75 Prozent recyceltes Sekundäraluminium eingesetzt. Das Ergebnis von ÖKOPROFIT hat das Umweltmanagement des Lüdenscheider Profilespezialisten dazu inspiriert, im ersten Quartal 2023 zusätzlich zu 9001:2015 eine Umweltzertifizierung nach ISO 14001 anzustreben.

„Die umfangreichen Umweltmaßnahmen aus unserem internen Konzept eco pro³ und aus ÖKOPROFIT zeigen jetzt ihre volle Wirksamkeit. Sie tragen dazu bei, dass wir in der aktuell hoch volatilen Zeit einen gewissen Rahmen an Kalkulierbarkeit und Sicherheit haben“, so Küberit Geschäftsführer Udo Ulbrich. „Unsere Bilanz zeigt deutlich, dass solche Maßnahmen nicht nur wichtig für die Umwelt, sondern heute und vor allem auch künftig wettbewerbsentscheidend sind.“ Die ÖKOPROFIT-Auszeichnung ist ein anerkannter Nachweis für praktizierten Umwelt- und Klimaschutz in Unternehmen und Organisationen.”

Ziel von ÖKOPROFIT ist es, kleine und mittelständische Unternehmen dabei zu unterstützen, einen geringeren Verbrauch von wertvollen Ressourcen zu erreichen. Dabei wird der Ansatz verfolgt, ökologisch notwendige Maßnahmen intelligent mit ökonomischem Nutzen zu verbinden und somit die Betriebskosten zu senken, was wiederum ihre Wettbewerbsfähigkeit sichert.

Wertvolle Impulse und besseres Verständnis

Olaf Holtschmidt, Betriebsleiter Umweltmanager-Recycling

„Wir haben uns durch die Teilnahme an ÖKOPROFIT noch einmal wesentlich intensiver mit unterschiedlichsten betrieblichen Umweltfragen auseinandergesetzt. Durch eine Workshop-Reihe und Beratungen vor Ort haben wir wertvolle Impulse für unseren Weg zu einem starken, wirkungsvollen Umweltschutz erhalten“, so Olaf Holtschmidt, Küberit Betriebsleiter und für das Umweltmanagement verantwortlich. 2021 haben in erster Linie folgende Maßnahmen aus dem bundesweiten Umweltprogramm in die CO²-Bilanz von Küberit eingezahlt:

Durch die Umstellung auf LED-Beleuchtung im gesamten Gebäude konnten 80.000 kWh Strom und somit 28,8 t CO² eingespart werden. Die Reduzierung der Grundlast im Hochregallager und an den Entnahmestationen erbrachte eine Stromersparnis von 48.000 kWh und eine Verringerung der CO²-Emission um 17,3 t. Die räumliche Optimierung von Unternehmensbereichen senkte den Stromverbrauch um 115.000 kWh, was die CO²-Bilanz um 29 t entlastet.

Olaf Holtschmidt und Lars Maier bei der Übergabe der ÖKOPROFIT-Auszeichnung. V.l.n.r: Marco Voge, Landrat des Märkischen Kreises; Lars Maier, Vertriebsleiter Küberit; Olaf Holtschmidt, Betriebsleiter Küberit und verantwortlich für das Umweltmanagement; Michael Hermanns, Abteilungsleiter im Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes NRW

Ziel Zero Waste vor Augen

In Zusammenarbeit mit den größten Kunden und Recyclingspezialisten hat Küberit den Wirtschaftskreislauf seiner Verpackungen so optimiert und umgestellt, dass 2021 eine CO²-Einsparung von 1,3 t erreicht wurden. Auch wenn dieser Wert nicht sehr hoch erscheint, hat er doch im Nachhaltigkeitskonzept von Küberit einen hohen Stellenwert. Denn nicht nur Papier, Pappe und Karton werden dem Wertstoffkreislauf wieder zugeführt, sondern auch alle PE-Folien sowie unbehandeltes Holz. Damit und mit der Rückführung aller Metallschrotte in Verbindung mit dem zunehmenden Einsatz von Sekundäraluminium für seine Profile und Leisten hat Küberit sein Ziel des Zero Waste nahezu erreicht. Für Küberit war 2020 die Entscheidung, alle Produkte nach und nach auf klimafreundliches Sekundäraluminium umzustellen, ein wesentlicher Schritt; heute beträgt der Anteil bereits 75 Prozent.

Die ersten Umweltmaßnahmen hat Küberit 1996 mit der Rückführung von Niederschlagswasser über Rigolenstränge in das Grundwasser eingeführt. 1998 wurde ein Recyclingsystem für Rohstoffe und zwei Jahre später für Hilfsstoffe implementiert. Seit 2020 nutzt der Profilehersteller bereits Strom aus erneuerbaren Ressourcen; 2021 konnten so 340,24 Tonnen CO² eingespart werden. Durch die Umstellung auf klimaneutrales Gas seit Anfang 2022 wird das Unternehmen zusätzlich jährlich eine geschätzte CO² Einsparung von 294,67 Tonnen erzielen.

Quelle: Küberit