Küche&Co begrüßt KundInnen ab sofort im Studio UND online

Das bedeutet jedoch nicht, dass der Küchenfranchisegeber sein umfassendes Digitalkonzept einschränkt. KundInnen, die sich trotz der strengen Auflagen – 20 Quadratmeter pro Kunde, Tragen von FFP2-Masken – im Studio noch nicht sicher genug fühlen, können weiterhin die vielfältigen Möglichkeiten der Onlineberatung nutzen.

Ohne Gesundheitsrisiko, mit voller Beratungs-Expertise

Die Onlineberatung von Küche&Co bietet eine Vielzahl an Vorteilen: Man kann sich einfach und bequem in den eigenen vier Wänden beraten lassen. Besonders in Corona-Zeiten kann so größtmögliche Sicherheit in Sachen Gesundheit garantiert werden. Ein weiterer Vorteil ist die Zeitersparnis: Etwaige lange Fahrtwege zum Studio sowie Wartezeiten an Ort und Stelle fallen weg. Was jedoch bleibt, ist die Qualität der Beratung: Die erfahrenen KüchenexpertInnen nehmen sich alle Zeit der Welt für die KundInnen und deren Fragen.

Ohne zusätzlichen Aufwand, mit Wahrung der Privatsphäre

Das Konzept der Digitalberatung ist bei Küche&Co und seinen FranchisenehmerInnen mittlerweile so etabliert, dass für die KundInnen kein zusätzlicher Aufwand entsteht. „Immer mehr KundInnen nehmen das Angebot der Digitalberatung wahr und sind begeistert, wie einfach es funktioniert. Für viele ist die Online-Abstimmung durch das Arbeiten im Homeoffice gelernt und normal“, erläutert Thomas Kastinger, Küchenfachberater bei Küche&Co Salzburg.

Für die Beratung werden lediglich ein PC bzw. Laptop mit Kamera und Mikrofon oder ein Smartphone benötigt. Zum vereinbarten Beratungstermin erhalten die KundInnen dann per Mail einen Link zu einer Video-Plattform. Die Teilnahme am digitalen Beratungsgespräch erfolgt über den Webbrowser – es sind keine Vorkenntnisse oder Software nötig. Küche&Co wahrt stets die Privatsphäre: KundInnen entscheiden für sich, ob sie gesehen werden möchten oder nicht. Während des Termins teilen die BeraterInnen den Bildschirm. Für die KundInnen wird es so möglich zu sehen, wie die Küche an den verschiedenen Punkten des Planungsprozesses aussieht. Wünsche und Ideen können eingebracht werden.

Vom Erstgespräch bis zur Montage

Aber nicht nur die Beratung, sondern auch der Küchenkauf selbst kann völlig problemlos von zu Hause aus durchgeführt werden. Für das Erstgespräch rufen die KüchenfachberaterInnen zum vereinbarten Termin an. Die KundInnen teilen Ideen sowie Vorstellungen, vorgesehenes Budget und grobe Maße des Grundrisses für die Wunschküche mit. Nach dem Erstgespräch sendet Küche&Co auf Wunsch Materialproben zu und erstellt bei den KundInnen zu Hause ein kontaktloses Aufmaß. Dann folgen Küchenplanung, Lieferung und Montage. Noch mehr Informationen zum Ablauf vom Erstgespräch bis zur Montage finden Sie in diesem Video.

Stetige digitale Weiterentwicklung

Digitalisierung an sich ist für Küche&Co aber nichts Neues. Die im vergangenen Jahr etablierten Erweiterungen stellen jedoch einmal mehr unter Beweis, dass sich der Digital-Champion nicht auf seinen Lorbeeren ausruht, sondern ständig an der Weiterentwicklung der Online-Services arbeitet. Michael Stangl, Geschäftsführer Küche&Co Austria GmbH: „Schon lange können Kund*innen auf unserer Webseite ihre Küche mit dem Küchenkonfigurator bereits im Vorfeld gestalten und planen, Ideen sowie Informationen in einem digitalen Ideenbuch speichern oder sich mit einer interaktiven Checkliste durch den Planungsprozess leiten lassen. Nun machen wir es zusätzlich möglich, auch den eigentlichen Planungs- und Kaufprozess rein online zu erleben.“



Weitere Informationen finden Sie unter www.kuecheco.at

Quelle: Küche&Co