Küche&Co Franchisetag 2023 in Wien: Gemeinsam eine erfolgreiche Zukunft gestalten.

Nach zwei sehr erfolgreichen Küchen-Jahren hat sich der Markt 2023 verändert und die Branche steht vor großen Herausforderungen. Auch wenn Küche&Co insgesamt das hohe Umsatzniveau des Vorjahres halten kann und viele Studios sich sogar noch besser entwickeln, bleibt die aktuelle Situation eine Herausforderung. So der Tenor zum diesjährigen Franchisetag. Folglich ging es auch bei den Vorträgen der Fachbereiche um den bestmöglichen Umgang und Maßnahmen, um den aktuellen Herausforderungen entgegenzuwirken.

„Der Markt ist sehr stark umkämpft. Wir müssen jeden einzelnen Interessenten daher ab der ersten Sekunde begeistern, um ihn zu einem glücklichen Küchen-Kunden zu machen“, sagt Geschäftsführer Michael Stangl. „Das fängt mit aufmerksamkeitsstarkem Marketing an und endet bei einem positiven Erlebnis im Studio und erstklassigem Kundenservice. Dass wir das können, beweisen wir seit über 30 Jahren. Aber gemeinsames und entschlossenes Handeln war wohl nie so wichtig wie heute.“ Dass die Franchise-Zentrale fest an der Seite der Partner steht, betonten alle Fachbereiche vom Vertrieb über den Einkauf bis zum Marketing. Und laut einer aktuellen, unabhängigen Umfrage unter den Franchisepartnern in Deutschland und Österreich, gibt es dafür auch sehr gute Noten für Küche&Co. „Das freut uns sehr. Dennoch gibt es auch Themen, an denen wir weiter arbeiten müssen. Gerade jetzt ist der Rückhalt einer System-Zentrale wichtig, damit sich jeder Partner auf seine Kernaufgaben im Tagesgeschäft fokussieren kann.“

Geschäftsführer Niels Jacobsen ergänzt: „Unser Teil des Marktes, also die Fachhändler, ist von der aktuellen Marktlage weiterhin am wenigsten betroffen. Dennoch sehen auch wir eine Kundenzurückhaltung in den Auftragseingängen. Umso wichtiger ist es, möglichst jeden Kunden zu überzeugen. Darüber hinaus ist es wichtig, Kosten im Blick zu haben und Liquidität zu sichern. Auch hier stehen wir eng an der Seite unserer Partner.“

Sowohl in Deutschland als auch in Österreich wurden 2023 neue Studios eröffnet. „Wachstum stärkt natürlich das System und die Gemeinschaft. In der aktuellen Marktlage ein Studio zu eröffnen, ist mit einem gewissen Risiko verbunden. Da haben wir als Franchise-System viele Vorteile für Neustarter und sind bei diesen auch sehr nah dran“, berichtet Michael Stangl, Geschäftsführer. So wurde in Krems jüngst das erste 120qm Studio eröffnet. Ein Konzept auf vergleichsweise kleinem Raum, dass mit Blick auf steigende Kosten (Mieten, Energie etc.) für Neustarter immer wichtiger wird. Dies ist nur einer von vielen Konzept-Bausteinen, die Küche&Co weiterhin erfolgreich am Markt platzieren wird. So ist der Blick in die Zukunft bei allem Realismus weiter optimistisch.

„Oscar“-Verleihung: Auszeichnung für besondere Leistungen

Auch 2023 wurden wieder die Küche&Co Oscars für besondere Leistungen verliehen. Im Rahmen des Gala-Abends im Naturhistorischen Museum in Wien, wurden insgesamt neun deutsche und österreichische Küche&Co Partner in den Kategorien „Franchisepartner des Jahres Deutschland und Österreich“, „Studiogestaltung des Jahres“, „Durchstarter des Jahres Deutschland und Österreich“, „Multitalent des Jahres Deutschland“, „Verkaufstalent des Jahres“, „Ehrenpreis“ und „Digitaler Vorreiter“ vergeben. „Gerade in der aktuell herausfordernden Zeit ist es umso wichtiger, Erfolge zu feiern. Kurz innehalten, um dann wieder gemeinsam Vollgas zu geben“, betonen die Geschäftsführer von Küche&Co.

Quelle: Küche&Co