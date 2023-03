Küche&Co kooperiert in Österreich mit Haas Fertigbau

„Nachdem die Kooperation von Haas und Küche&Co in Deutschland bereits erfolgreich läuft, war uns klar, dass wir nun auch in Österreich aktiv werden wollen“, erklärt Robert Frischer, Geschäftsführer von Haas Fertigbau. „Ein zuverlässiger Partner wie Küche&Co, der das notwendige Küchen-Know-How und einen hohen Beratungsstandard mitbringt, ist für uns ein unglaublicher Mehrwert.“ Eine Win-Win-Win-Situation also, denn die Küche wird im gesamten Bauprozess bereits mitgedacht, auch in der Finanzierung. „Bereits zum Auftakt der Kooperation konnten wir mit dem Vertriebs-Team von Haas Fertigbau in den Austausch gehen und haben sehr viel positive Rückmeldung erhalten. Die Haas-Verkäufer in Österreich sehen den Mehrwert für ihre Kunden und auch unsere Studioinhaber freuen sich sehr, dass es jetzt losgeht“, betont Michael Stangl, Geschäftsführer von Küche&Co Austria.

Hoher Mehrwert für Kunden beim Kauf eines Wertgutscheins

Direkt beim Hauskauf können Kunden von Haas Fertigbau einen Wertgutschein für ihre Küche von Küche&Co erwerben. Dieser wird in der Kostenplanung berücksichtigt, sodass sich der zukünftige Hausbesitzer um eine Gesamtfinanzierung kümmern kann. Mit dem Wertgutschein erhalten Käufer neben der Küche zusätzlich eine Bauherren Garantie. Küche&Co und Haas stimmen sich bei der Planung eng miteinander ab: Die Küchenplanung erfolgt auf Grundlage der Architektenpläne, eventuell notwendige Anpassungen der Elektro- und Installationspläne werden direkt mit Haas Fertigbau besprochen.

In den teilnehmenden Küche&Co Studios werden die zukünftigen Hausherren individuell beraten. Sowohl was ihre Wünsche im Design betrifft als auch entsprechend ihrer Bedürfnisse an technische Geräte und Funktionalität. Die Beratung findet je nach Wunsch in den Küche&Co Studios, online oder auch zu Hause bei den Kunden statt. Vor dem Termin wird den Küchenexperten bereits der Grundriss zugesendet, sodass passgenau geplant werden kann. Zusätzlich dazu stimmt Küche&Co sich bezüglich Lieferung und Montage eng mit Haas ab, sodass die Küche bei Schlüsselübergabe bereits fertig eingebaut ist.

Mehr als nur ein Wertgutschein

Aber nicht nur der Wertgutschein ist Teil der Kooperation zwischen Küche&Co Austria und Haas Fertigbau: Perspektivisch sollen Interessenten in jedem Haas Musterhaus Inspirationen für ihre potenzielle neue Küche finden. Zusätzlich wird perspektivisch auch eine Beratung im Musterhaus per Virtual Reality möglich sein. So können sich Kunden ein konkretes Bild über unterschiedliche, von Küche&Co angebotene Lösungen für ihre eigene Küche machen. Natürlich passend zum eigenen Haas Haus.

Michael Stangl, Geschäftsführer Küche&Co Austria; Christian Bitzan, Küche&Co Franchisepartner aus Wien-Josefstadt; Robert Frischer, Geschäftsführer Haas Fertigbau Österreich; Florian Carlberg, Senior Projektmanager Lead Generation & CRM bei Küche&Co; Ferdinand Perner, Verkaufsleiter bei Haas Fertigbau.

Weitere Informationen finden Sie unter www.kuecheco.at

Quelle. Küche&Co