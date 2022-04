Küchen-Symbiose: Die LEICHT-Referenz „Perfect Simplicity“

Aus dem hochwertigen LEICHT-Portfolio: FENIX F45 | PRIMO | AVANCE

Das Ergebnis ist eine zeitlose, architektonisch stringent gestaltete LEICHT-Küchenplanung, die den Namen „Perfect Simplicity“ trägt und von dem Küchenstudio Carola Graul in Adelsried realisiert wurde. Sie fügt sich optimal in den offen gestalteten Wohnraum ein und scheint gar mit ihm zu verschmelzen. Die verspielten Stilaltbau-Boiserien der umgebenden Wände sowie das warm anmutende Fischgräten-Parkett treffen auf die klaren Formen der geradlinigen Küchenplanung. Ihr minimalistischer Ausdruck wird von den dominierenden hellen Tönen verstärkt.

Gestaltet ist das unaufdringliche Küchenmobiliar in der Gestaltungslinie PRIMO und mit den supermatten FENIX F45 Oberflächen in der sanften Farbe merino. Für ausreichend Stauraum sorgen ein praktischer Apothekerhochschrank mit motorischer Öffnung und Hängeschränke in der Gestaltungslinie AVANCE, die elektronischen Einbaugeräte verschwinden hinter einem großzügigen Einschubtürenhochschrank. In dieser Küche ist alles Notwendige sofort griffbereit, aber ebenso schnell komfortabel wieder verstaut.

Küchen-Symbiose: In dieser LEICHT-Referenz trifft Klassik auf Moderne

Parallel vor den Schränken verläuft ein schwebender Inselblock, der weitere Arbeitsfläche und zusätzlichen Stauraum bereithält. Optisch ist er analog zum Küchenraum gestaltet, mit klarer Linienführung und unifarbenen FENIX F45 Oberflächen. Die auf Gehrung gearbeiteten Inselwangen und -fronten zeugen von einer stimmig bis ins kleinste Detail durchdringenden Planung. Ausgewählte Objekte wie Blumen, Schalen und Leuchten setzen vereinzelt Highlights und lassen den Raum lebendiger wirken. Insgesamt schafft diese LEICHT-Küche den anspruchsvollen Balanceakt zwischen eigenem starkem Ausdruck und der notwendigen Zurückhaltung, um den umgebenden Raum nicht für sich zu vereinnahmen. Damit treten die charmante Architektur der Altbauwohnung und die zeitlos gestaltete Küche in eine symbiotische Beziehung.

Quelle: LEICHT/Diego Ramos