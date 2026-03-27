Küchenbeleuchtung neu gedacht – next125 präsentiert Lichtsystem LumiQ

Annette Schumacher (Marketingleitung Schüller, Gregor Riekena (Vors. Geschäftleitung Häfele, Markus Schüller (Geschäftsführer Schüller Küchen) bei der eindrucksvollen Präsentation

In der Küche erfüllt Licht schon lange mehr als nur einen Zweck: Zielgerichtetes Funktionslicht gewährleistet sicheres Arbeiten in der Küche – dynamische Lichtfarben und dimmbare Leuchten sorgen für eine entspannte Atmosphäre, die sich je nach Situation und Tageszeit individuell anpassen lässt. Dennoch gab es bisher rund um die Küchenbranche kein einheitliches durchgängiges und den zahlreichen Anforderungen gänzlich gerecht werdendes Lichtsystem. In einem über mehr als zwei Jahre angelegten Projekt entwickelten die Designer und Ingenieure der Familienunternehmen Schüller und Häfele – Spezialist für intelligente Beschlagtechnik, elektronische Schließsysteme sowie Beleuchtung und Vernetzung – zukunftsweisende Lösungen.

Um den vielfältigen Anforderungen gerecht zu werden, bietet LumiQ ein breites Spektrum moderner Lichtlösungen. In den Beleuchtungskategorien Schrank, Arbeitsplatz, Regal, Paneelsystem, Griffmulde, Schubkasten und Auszug, Sockel und Deckenfluter stehen mehrere neue und überarbeitete Beleuchtungsoptionen zur Verfügung, die sich in ihren technischen Eigenschaften und der jeweiligen Lichtwirkung unterscheiden.

Highlights, die Emotion in der Küche schaffen

Durch die Öffnung der Küche zum Wohnraum und Esszimmer hin, erhält Licht in der Küche auch immer mehr eine emotionale, atmosphärische Aufgabe. Küchenlicht erfüllt so auch eine Funktion als Raumlicht. LumiQ stellt hierfür eine Vielzahl an Neuheiten bereit – angefangen mit innovativen An- und Ausschaltsequenzen: Lichtsignaturen, die über digitale LED-Bänder gesteuert werden und in der Küche begrüßen. Neu in der Branche ist die durchgehende Griffmuldenbeleuchtung für Geschirrspüler-Fronten, die auch bei Öffnung des Gerätes weiter leuchtet. Für eine umfassende und ansprechende Lichtstimmung sorgt besonders die Kombination aus linearen und vertikalen Lichtkomponenten.

LumiQ: Licht, das du fühlst

Erstmals in der Küchenbranche lassen sich vertikale Griffmulden mit einer Lichttasche hinter hoch eingebauten Geräten elegant beleuchten. Ein echter Mehrwert für eine ganzheitliche Lichtplanung. Für die Innenbeleuchtung von Auszügen schaffen intelligente Optiken perfekte Ausleuchtung im gesamten Auszug – für optimale Sicht auf den Inhalt. Diese Lösungen sind ein Ergebnis des gemeinsamen Entwicklungs- und Kreationsprozesses von Schüller und Häfele, bei dem technologische Präzision und gestalterischer Anspruch von Beginn an zusammen gedacht wurden.

Lichtplanung – so einfach wie noch nie

Ein echtes Highlight und deutlicher Mehrwert für den Handel ist der LumiQ Licht-Planer. Mit ihm wird Küchenplanern ein leistungsstarkes Werkzeug zur Verfügung gestellt, das die schnelle, individuelle und flexible Planung von Beleuchtungslösungen in der Küche ermöglicht. Durch nahtlose Integration des LumiQ Licht-Planers in den Planungsprogrammen CARAT, KPS.MAX und Winner Flex ist ein nahtloser Workflow und intelligente Lichtplanung mit wenigen Klicks gewährleistet – mit direkter Preisindikation. Auf Knopfdruck werden die passenden Lichtkomponenten der jeweiligen Küche ermittelt und innerhalb von Sekunden als Vorschlag an den Küchenplaner gesandt. Unterstützt wird das Ergebnis mit einer visualisierten 3D-Perspektive.

Über eine intuitive Benutzeroberfläche stehen drei klar strukturierte Pakete mit unterschiedlichem Umfang zur Auswahl, ebenso die Option Custom für individuelle Konfigurationen. Das Update der lanungssoftware mit dem LumiQ Licht-Planer wird mit dem neuen Verkaufshandbuch 2026 freigeschaltet.

Die anschauliche grafische Visualisierung der Küche im Planungsprogramm mit den gewählten Lichtkomponenten ist ein klarer Mehrwert in der Kommunikation mit dem Privatkunden und vermittelt einen emotionalen Eindruck der Wirkung verplanter Lichtkomponenten. Der LumiQ Licht-Planer sorgt ebenso für konsequente und vollständige Planung aller zusätzlich benötigten Steuerungselemente: Konverter, Steuerungstechnik, Verlängerungskabel und Anschlüsse werden automatisch für die jeweilige Küche passend und in korrekter Anzahl ausgegeben.

Branchenneuheit: Auch beim Öffnen des Geschirrspülers bleibt die Griffmulde beleuchtet – technische Raffinesse und emotionale Lichtstimmung

Weitere Informationen finden Sie unter www.next125.com

Quelle: next125