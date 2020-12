Küchenspülen im Wert von 1.007 Mio. Euro in den TOP 10 Ländern Europas verkauft

Der Markt für Küchenspülen ist hochinteressant. Die Rahmenbedingungen für eine positive Entwicklung des Marktes stimmen. Das Neubauvolumen entwickelt sich solide, in einigen Ländern sogar gut. Die Notwendigkeit des Neubaus von kleineren Wohneinheiten für die ständig wachsende Anzahl der Singlehaushalte ist von der Politik erkannt.

Ein großer Absatzmarkt bleibt die Küchenrenovierung. Das gilt speziell für die Küchenspülen, die oft früher als die Arbeitsplatten ausgetauscht werden. Hier wartet ein Potential, für deren Umsetzung es bis heute im Handel keine schlüssigen Konzepte gibt.

In drei neuen Marktstudien, die im Herbst 2020 in deutscher und englischer Sprache veröffentlicht werden, geht die Unternehmensberatung dieser Entwicklung auf den Grund.

Die zweite Studie zum Markt für Küchenspülen in den TOP 10 Ländern Europas ist soeben erschienen. Analysiert wird das Marktgeschehen in vergleichbaren Länderberichten für Deutschland, Österreich, Schweiz, Niederlande, Belgien, Großbritannien, Frankreich, Italien, Spanien und Polen. Dabei entwickelt sich dieser Markt mit nahezu 410 Millionen Menschen durchaus unterschiedlich. Das gilt für Materialien, Vertriebswege und Zukunftstrends.

Die TOP 10 Länder Europas verkaufen insgesamt 8.447.000 Küchenspülen in 2020. Der deutsche Anteil liegt mit 29,7% an der Spitze des Verkaufs.

In 2020 werden unterschiedliche Entwicklungen in den einzelnen Ländern erwartet. Das liegt speziell an den verschieden intensiven Auswirkungen der Corona-Pandemie. Für die nächsten Jahre bis 2025 erwarten wir aufgrund der attraktiven Entwicklung neuer Produkte ein weiteres Wachstum je nach Land und Ausgangsposition von jährlich 1 bis 3%.

Der Einfluss der globalen Konzerne bleibt gewaltig. Der Anteil der TOP 10 Hersteller macht 76% des Verkaufs aller Küchenspülen aus. Die Marktführer sind Blanco, Franke und Schock.

Spülen aus Edelstahl haben den Markt in den TOP 10 Ländern über viele Jahre dominiert. Noch heute kommen sie in den TOP 10 Ländern auf nahezu 450 Mio. Euro Umsatz. Compositspülen allerdings drehen aktuell den Markt und wachsen mit hohem Tempo. Sie kommen nun auf 386 Mio. Euro.

Geringe Steigerungsraten erzielen auch Keramikspülen mit fast 115 Mio. Euro. Bis 2025 werden Compositspülen die Marktführerschaft in einigen Ländern erobern.

Der Vertrieb für Küchenspülen schiebt sich zusammen. Die Anteile vom Küchenhandel (327 Mio. Euro) und vom Möbelhandel (322 Mio. Euro) sind vergleichbar groß. Beide verlieren kontinuierlich Marktanteile. Die anderen Vertriebswege dagegen legen weiter zu. Der Distanzhandel kommt inzwischen auf 157 Mio. Euro, davon allein fast 110 Mio. Euro in Deutschland und Großbritannien. Auch das Objektgeschäft entwickelt sich positiv.

Die Länderberichte zu den TOP 10 Ländern beschäftigen sich in allen Ländern ergänzend mit der Vertriebssituation in 2020 und deren Entwicklung bis 2025. Tiefe, Breite, Einbauarten und Beckenformen der verkauften Küchenspülen sowie die erzielten Verkaufspreise runden die komplette Marktbetrachtung pro Land ab.

Die hier vorgestellte Studie „Küchenspülen in Zentraleuropa bis 2025“ enthält 544 Seiten mit 276 Tabellen und Grafiken und ist im November 2020 erschienen. Der Preis der Studie Euro beträgt 5.000,– plus Mehrwertsteuer. Beim Bezug mehrerer Studien sind Sonderpreise verfügbar.

Mit vergleichbarem strategischen Aufbau erhältlich sind die Marktstudien

Arbeitsplatten in Zentraleuropa bis 2025

Küchenarmaturen in Zentraleuropa bis 2025

