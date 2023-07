Küchenwerkzeuge und Grillgeräte in Spitzenqualität von RÖSLE

Als einziger Hersteller auf dem Markt, der sowohl Küchenwerkzeuge als auch Grillgeräte und BBQ-Zubehör im Sortiment führt, ist die Traditionsmarke RÖSLE seit 1888 ein Familienunternehmen, das sich stets an den Bedürfnissen, Interessen und Gewohnheiten seiner Kunden orientiert. Der Fokus liegt dabei auf der Produktentwicklung: durchdachtes Design, exklusive Fertigung, gepaart mit höchster Qualität und Funktionalität. Und alles entwickelt und designt in der Heimat von RÖSLE in Marktoberdorf im Allgäu.

Töpfe der Serie Silence Pro – das Herzstück der Serie, der Deckel, ist mit seinen intelligenten Funktionen sogar patentiert

Unter dem Motto „LOVE COOK LIVE“ bringt RÖSLE mit seinen hochwertigen Küchenhelfern und dem umfangreichen Kochgeschirrsortiment Menschen zusammen: Gemeinsam kochen, gemeinsam essen und gemeinsam genießen.

Hochwertige Küchenhelfer aus Edelstahl – dank Silikonrand auch für den Einsatz in beschichteten Pfannen und Töpfen geeignet

Mit Leidenschaft, Liebe und dem Erfahrungswert von fünf Generationen lebt die „GRILL AND CHILL“ Philosophie seit bereits zehn Jahren in den RÖSLE-Grillgeräten sowie dem BBQ-Zubehör, mit denen das Grillen mit Freunden oder der Familie zum gemeinsamen Erlebnis wird.

BBQ-Neuheit 2023: Gasgrill-BBQ-Stationen der VIDERO PRO-Serie mit raffinierten Ordnungssystemen und extra viel Stauraum

Weitere Informationen finden Sie unter www.roesle.com

Quelle:©RÖSLE