KÜCHENWOHNTRENDS 2023: Nolte Küchen und Express Küchen blicken auf eine erfolgreiche Salzburger Messe zurück

So freuten sich die Unternehmen über einen stark frequentierten Stand, viele interessante Gespräche – auch mit potenziellen Neukunden – sowie großes Lob für die inspirierende und einladende Gestaltung der Fläche. Insgesamt verzeichnete die Messegesellschaft, genau wie Nolte Küchen, rund 25% mehr Besucher*innen als im Vor-Corona-Jahr 2019.

Sowohl der Veranstalter als auch die zahlreichen Gäste lobten die Standplanung: Die Inszenierungen, die neben Nolte Küchen auch die Produktlinien Living, Hauswirtschaftsraum und Bad zeigten, lieferten anregende Eindrücke und verdeutlichten den Besucher*innen einmal mehr die Vielfalt der Marke.



Auch der Fokus auf nolteneo erwies sich als richtige Entscheidung, denn die Premiumlinie fand starken Anklang beim Publikum. Getreu dem Messemotto „Natürlich Nolte“ präsentierte sich das Unternehmen außerdem mit einer 22 qm großen Green Wall aus Echtpflanzen.

Prominenten Besuch gab es von Johannes Lochner, Weltmeister im 2er Bob und Handelspartner von Nolte Küchen. Erst kürzlich stattete Lochner sein Haus ganzheitlich mit Nolte Küchen aus – die Homestory dazu erscheint im Juni auf den Social-Media-Kanälen des Unternehmens. Für einen ganzheitlichen Mediamix war zudem die bekannte Influencerin not.only.k vor Ort, die das Team am Mittwoch verstärkte.

Express Küchen schaffte mit seiner Ausstellungsküche eine Gesprächsgrundlage in Bezug auf ein neues Materialsystem, welches auf der diesjährigen Hausmesse offiziell präsentiert wird.

Einen besonderen Clou hatte sich das Team auch für das Catering überlegt, so gab es im Sinne des Corporate Designs Mango-Eis in dem Farbton „Nolte-Gelb“.

Weitere Informationen zur Messe und den virtuellen Rundgang finden Sie unter folgendem Link: www.nolte-kuechen.com/kuechenwohntrends

Quelle: Nolte Küchen