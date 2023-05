küchenwohntrends Salzburg 2023 Inspirierende Erfahrungen bei den Zubehör-Experten

Im Do-it-yourself-Bereich des Naber Standes war das Interesse groß, COMPAIR PRIME flow®-Komponenten probeweise selbst zusammenzufügen. Dass dies ohne Werkzeug oder Klebemittel möglich ist, erstaunte und begeisterte die Küchenexperten und -expertinnen. Dank des einzigartigen Universalverbinders mit Rastelementen wurde das Luftkanalsystem nur durch Zusammenstecken luftdicht montiert. “Ich hätte nicht erwartet, dass es so einfach geht und dass das System so flexibel ist”, beschrieb ein Messegast seine Erfahrungen.

Für Küchennutzer besonders interessant ist das ökologische Produktdesign: Aufgrund perfekter Aerodynamik sinkt der Stromverbrauch der Dunstabzugshaube oder des Muldenlüfters mit COMPAIR PRIME flow® im Vergleich zu herkömmlichen Systemen. Ein Ergebnis der engen Zusammenarbeit von Naber mit Forschungseinrichtungen beispielsweise an Hochschulen. Zukünftige Anforderungen der Gebäudetechnik an die Effizienz und Dichtheit des Küchenlüftungssystems erfüllt COMPAIR PRIME flow® schon heute.

Topaktuell und smart

Die Messe persönlich besucht zu haben, lohnte sich auch im Hinblick auf weitere Sortiments-Highlights: Die neuen Abfallsammler-Systeme von Naber beeindruckten durch extreme Anpassungsfähigkeit. Mit ihnen gelingt die Stauraum-Optimierung unter anderem auch dann, wenn Wassertanks für Spezialarmaturen im Möbelkorpus unterzubringen sind. Stühle und Hocker aus dem TABLON® Programm überzeugten durch trendige Farben und Formen plus exzellenten Sitzkomfort. Topaktuelle Tischgestelle punkteten durch Design und Stabilität. Intensiv diskutiert wurde mit dem Naber Team die ganzheitliche Planung von Spüle, Armatur und Abfallsammlern. Das NABER TRIO bietet hierfür designstarke Komponenten, die sich zu einem durchdachten System kombinieren lassen.

Bester Bedienkomfort ist ein Qualitätsmerkmal nahezu aller Küchenzubehör-Sortimente von Naber und gilt auch für anspruchsvolle technische Systeme. In der Lichttechnik sorgen einfach zu implementierende Lösungen für eine szenische Raumbeleuchtung, die sich äußerst smart steuern lässt. Die Vielfalt an energieeffizienten LED-Leuchten im Naber Sortiment berücksichtigt alle Funktionsbereiche der Küche und die Besonderheit offener Raumkonzepte. Was in Salzburg vom 3. bis zum 5. Mai gezeigt wurde, ist – wie das gesamte Vollsortiment – uneingeschränkt lieferbar.

Quelle: Naber