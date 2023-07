Künftig zwei Geschäftsführer für GfM-Trend

„Wir wollen so gut wie möglich aufgestellt sein, um die Zukunftsthemen aktiv zu gestalten. Im Beirat und unter den Delegierten waren wir uns schnell einig, dass wir darauf auch strukturell reagieren wollen“, sagt Jörg Behrend, Vorsitzender des Beirats.

Die Einführung einer doppelten Geschäftsführung und die damit verbundene Umstrukturierung bei GfM-Trend führt zu personellen Veränderungen. So haben die verantwortlichen Gremien entschieden, die Aufgaben des Einkaufsleiters Achim Hilgers an die erweiterte Geschäftsführung zu übertragen. „Es ist uns nicht leichtgefallen, eine solche Entscheidung zu treffen. Achim Hilgers ist 2017 zu unserem Verband gekommen und hat seitdem immer vollen Einsatz für GfM-Trend gezeigt. Mit seiner Expertise sind wir in den Konditionen, in der Sortimentsgestaltung und im Marketing deutlich besser geworden und danken ihm deshalb ausdrücklich für sein Engagement und seine Verdienste“, sagt Jörg Behrend.

Nun geht es darum, in der neuen Konstellation schnell handlungsfähig zu sein. Die Gremien des Verbandes befinden sich deshalb bereits in Gesprächen mit potenziellen Kandidaten für die Stelle des zweiten Geschäftsführers, sodass zeitnah Vollzug gemeldet werden kann.

Joachim Herrmann wird künftig die administrativen und kaufmännischen Themen verantworten. Zu den Aufgabengebieten der neuen Person gehören der Einkauf, die Markenstrategien und das Marketing.

„Diese Maßnahme ist ein Signal nach innen und nach außen. Wer einen Verband mit familiärem Charakter und einem agilen Management sucht, ist bei GfM-Trend richtig aufgehoben – das gilt in der neuen Konstellation umso deutlicher“, sagt Jörg Behrend, Vorsitzender des Beirats.

Weitere Informationen finden Sie unter www.gfm-trend.de

Quelle: GfMTrend