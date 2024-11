Kurzinterview mit Claudia Maurer, neue Direktorin der spoga+gafa

Was begeistert Sie an der spoga+gafa?

Ich finde die Themenkombination der spoga+gafa einzigartig und sehr spannend. Die Messe repräsentiert die Grüne Branche in ihrer ganzen Vielfalt – von Gartenmöbeln und Dekoration über Geräte und Maschinen bis hin zu BBQ und Outdoor-Küchen. Das macht sie zu einem wichtigen internationalen Treffpunkt für die neuesten Trends und Innovationen im Bereich Outdoor-Lifestyle.

Durch internationale Messen wie die HPB Expo in den USA habe ich bereits einen Einblick in die Outdoor-Welt erhalten und weiß, wie wertvoll der globale Austausch ist. Die spoga+gafa bietet der Grünen Branche eine zentrale Plattform – ein Ort, an dem zukunftsweisende Garten- und BBQ-Trends und Lösungen Gestalt annehmen und neue Ideen entstehen. Ich freue mich darauf, diese Dynamik weiter zu fördern und die Messe in ihrer Vorreiterrolle zu stärken.

Welche Erfahrungen können Sie aus den USA mit einfließen lassen?

Durch meine langjährige Arbeit mit internationalen Stakeholdern habe ich ein tiefes Verständnis für kulturelle Unterschiede und weiß, wie wichtig es ist, Veranstaltungen auf die Bedürfnisse globaler Zielgruppen abzustimmen. Der enge Austausch mit den Stakeholdern ist dabei entscheidend, um verschiedene Perspektiven zu integrieren und eine Strategie zu entwickeln, die sowohl lokal als auch international erfolgreich sind. Dieses Ziel werde ich auch bei der spoga+gafa konsequent verfolgen.

Wie sieht Ihr persönliches Grün aus?

Mein persönliches Grün war bisher eher überschaubar. Während meiner Zeit in den USA habe ich viele Zimmerpflanzen, Schnittblumen und Kräuter genutzt, um eine angenehme Atmosphäre zu schaffen und die Wohnqualität zu erhöhen. Für die Zukunft hier in Köln wünsche ich mir jedoch einen größeren Balkon oder eine Terrasse mit bequemen Möbeln, einem Grill und einer Wetbar – perfekt, um Freunde einzuladen und sie kulinarisch zu verwöhnen.

