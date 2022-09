Lechner mit neuen Vertriebsspitzen für die Regionen Süd und Nord

„Wir freuen uns sehr, dass unser geschätzter Kollege Peter Fürst nach drei Jahren wieder zu Lechner und in seinen ehemaligen Verantwortungsbereich – die Vertriebsleitung Süd – zurückkehrt. Mit seiner fundierten Branchenkenntnis und langjährigen Lechner-Erfahrung wird er unseren jüngst eingeschlagenen Weg fortführen und die positive Geschäftsentwicklung weiter vorantreiben“, sagt Christian Eichenberg (im Bild oben), Leiter Vertrieb bei Lechner. Stefan Trentmann ist seit 2019 für Lechner im Außendienst im Einsatz und übernimmt künftig als Vertriebsleiter den Bereich Nord.

Ein Rückkehrer und ein Durchstarter

Dass es Peter Fürst nach seinem Weggang im Jahr 2019 wieder zu Lechner zieht, ist kein Zufall. „Die letzten drei Jahre im Bereich Bad waren für mich eine sehr wertvolle Erfahrung. Aber nach insgesamt fast zwanzig Jahren in der Küchenbranche, davon allein zwölf Jahre bei Lechner, hat mich diese Leidenschaft nie ganz losgelassen. Ich habe weiter Kontakt zu einigen Kollegen und Partnern gepflegt. Als sich dann die Chance bot, zu meinem alten Arbeitgeber und nach Süddeutschland zurückzukehren, habe ich sie ergriffen“, erklärt Peter Fürst.

Auch sein Pendant für das Gebiet Nord, Stefan Trentmann, kann bereits auf eine erfolgreiche Vergangenheit in der Küchenbranche zurückblicken. Bevor er 2019 zum Lechner-Außendienst stieß, war er acht Jahre für Warendorf Küchen im Einsatz. Christian Eichenberg ist überzeugt: „Unsere neue Vertriebsspitze ist eine schlagkräftige Kombination aus einem jungen, dynamischen Kollegen und einem äußerst erfahrenen, sehr gut vernetzten Sales Experten. Mit den beiden Vertriebsprofis ist das Team für die Zukunft in allen Bereichen gut aufgestellt und unsere Kunden aus dem In- und Ausland sind bestens aufgehoben.“

Gemeinsam mit Nicolas Jecker, der für den Bereich Export in den Kernmärkten Frankreich, Schweiz und Belgien verantwortlich ist, vervollständigen die beiden neuen Vertriebsleiter das Sales Führungstrio.

Weitere Informationen finden Sie unter www.mylechner.de

Quelle: Lechner