LEDER ganz modern

sedda Aurora Sofa mit Bettfunktion aus Leder in Büffel braun

Mit dem Naturprodukt Leder entscheiden Sie sich für Ursprünglichkeit in seiner reinsten Form. Das zeitlos moderne und authentische Bezugsmaterial fügt sich in jedes Wohnambiente ein und bietet mit seiner weichen Oberfläche ein Wohlfühlerlebnis der besonderen Art. Leder ist atmungsaktiv. Es speichert die Körperwärme in kalten Jahreszeiten und verhindert ein Schwitzen an warmen Tagen. Bevorzugen Sie ein robustes Dickleder mit einzigartigem Griff, wählen Sie ein strapazierfähiges BISON Leder. Oder setzen Sie mit dem naturbelassenen BÜFFEL Leder auf eine samtige Haptik und eine einzigartige Optik. Hier bleiben alle Hautstrukturen als Zeichen der Originalität erhalten. Dieses Leder altert in Würde und bildet über die Jahre eine natürliche Patina, die für einen unverwechselbaren Look sorgt.

Leder ist sehr langlebig, sofern Sie es regelmäßig pflegen und die Imprägnierung erneuern

Während Stoffe mit der Zeit kaputt gehen, verändert sich Leder im Alterungsprozess. Der Charakter kommt mit der Zeit heraus. Wer zugleich auf eine stabile Konstruktion achtet, wird sehr lange etwas von diesem Möbelstück haben. Hochwertige Modelle können gar zum Familienerbstück werden. Besonders für Allergiker ist es gut geeignet, da es zum Beispiel Hausstaub nicht so annimmt wie viele Stoffsofas.

Modell Aurora von sedda, multifunktional mit Bettfunktion, aus robustem braunen Büffelleder – individuell konfigurierbar in verschiedene Lederarten

Weitere Informatonen finden Sie unter www.sedda.at

Quelle: sedda