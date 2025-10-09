LEICHT präsentiert die Kollektion 2026

Weiches Licht, natürliche Materialien, ruhige Farben mit warmer Ausstrahlung – der Charakter nordischer Wohnräume lebt von Zurückhaltung, von einladender Atmosphäre, von der Kunst des Weglassens. In einer Zeit, in der das Zuhause zunehmend zum Refugium wird und der Wunsch nach Geborgenheit wächst, variieren die Ansprüche an Gestaltung. Küchen sind schon lange Mittelpunkt des Zuhauses – heute erweitern sie diese Rolle um eine ästhetische Tiefe: als sinnlicher Teil des Wohnraums, ruhig im Ausdruck, offen in der Wirkung und einer Atmosphäre, die Geborgenheit vermittelt.

LEICHT KYOTO 2026

LEICHT bringt dieses Gefühl in die Küche und liefert eine Interpretation des Lebensgefühls, das im dänischen Raum „Hygge“ genannt wird: Das Ergebnis ist eine Küchen- und Raumplanung, die durch Komposition, Farbigkeit und Materialität überzeugt. Helle, gedeckte Töne, fließende Übergänge, samtmatte Oberflächen – alles ist präzise aufeinander abgestimmt. Das Zusammenspiel erzeugt eine ruhige Gelassenheit: Die Gestaltung wirkt offen, atmend und nicht inszeniert, sondern selbstverständlich. Entstanden ist eine Atmosphäre, die still zurücktritt und spürbar entschleunigt.

LEICHT WAKUU 2026 Rahmenfront

Klare Haltung, subtile Farbigkeit

In der gestalterischen Reduktion liegt heute nicht nur eine ästhetische Entscheidung, sondern eine bewusste Haltung: Räume nicht zu überfrachten, sondern sie mit Klarheit und Maß zu definieren. LEICHT steht genau für diesen Anspruch – durch eine ausgeprägte Kompetenz in der Entwicklung fein nuancierter Lackoberflächen, durch technologische Präzision in der Verarbeitung und durch eine gestalterische Klarheit, die konsequent im Produkt umgesetzt wird. Handelspartnerinnen und Handelspartner sowie Kundinnen und Kunden profitieren dabei von durchdachten Planungsmöglichkeiten, hochwertigen Materialien und einer Designsprache, die Orientierung bietet.

LEICHT Strauraumlösungen 2026 Frühstückhochschrank mit Lift-Tablar

Für dieses neue Küchenverständnis bietet LEICHT sechs nordisch inspirierte Farbtöne an: ein sanftes Beige, bräunliches Taupe, dezentes Moosgrün, ein tiefes Skagerrak-Blau, Rosé Apricot und ein cremig-mildes Weiß. Eingesetzt werden sie in fünf Programmen, darunter geprägtes Furnier, glatte Fronten in Strukturlack und Seidenmatt sowie klassische Rahmenfronten.

LEICHT HYGGE 2026

LEICHT IDEA 2026

