Let’s meet again – im gastfreundlichen Brüssel

Die Brüsseler Möbelmesse steht auf dem Terminkalender der internationalen Handelsmessen im Herbst. Die Aussteller haben ihre Kollektionen fast fertig, um sie dem Möbelhandel vorzustellen. Nur noch etwas Geduld bis November, aber dann werden Sie vom Messeteam gerne höchstpersönlich in Brüssel gegrüßt!

Dass die Brüsseler Möbelmesse eine der gastfreundlichsten Messen Europas ist, ist allgemein bekannt. Hier erwartet Sie abgesehen von einem herzlichen Empfang auch Jahr für Jahr eine Messe mit einem originellen Konzept. Eine Messe mit einer ausgesprochen angenehmen Atmosphäre, aber vor allem auch eine Messe, bei der man gut ins Geschäft kommt. Mit besonderer Aufmerksamkeit für die Präsentation von Neuheiten auf häufig sehr schönen Ständen. Aussteller aus Belgien, den Niederlanden, Deutschland, Italien und dem übrigen Europa legen besonderen Wert auf die Darbietung ihrer Kollektionen und stellen ihre Neuheiten häufig hier zum ersten Mal vor.

Die Brüsseler Möbelmesse gastfreundlich wie eh und je

Die Halle 5 bekommt einen neuen Look mit einem imposanten Entrée und einer prachtvollen Bar. Hiermit will die Messe Sie nach zwei Jahren endlich gerne wieder herzlich begrüßen. In Square steht jedes Jahr die Möbelmessen-Bar im aktuellen Trend im Mittelpunkt. Hier kommen Sie zur Ruhe, und einen kleinen Imbiss gibt es gratis dazu. Andere Bars mit freiem Verzehr finden Sie am Eingang vom Halle 5, in Brussels by Night und in Holland à la Carte. Kaffee und Erfrischungsgetränke bekommen Sie auch in der Coffee Lounge in Halle 4 oder 8. Steht Ihnen der Sinn nach einem etwas umfangreicherem Mahl, dann bekommen Sie dies in den Restaurants von Brussels Expo in Halle 5 oder Halle 9.

Furniture + Fun = Brüssel

Um ehrlich zu sein, bei einem Besuch der Brüsseler Möbelmesse geht es nicht nur um Möbel allein. Ein Ausgang abends in die Stadt gehört auch dazu. Brüssel hat ein großes Angebot an Restaurants und Bars, wo Sie den Tag gesellig beschließen können. Damit Ihnen die Wahl leichter fällt, finden Sie einige Adressen, die Ihnen gefallen könnten. Sie finden sie praktisch aufgelistet auf der Website.

Das kulturelle Leben in Brüssel ist nach Covid wieder voll erwacht mit interessanten Ausstellungen und Konzerten verschiedenster Art.

Klare Segmentierung: effizienten Messebesuch

Die Brüsseler Möbelmesse macht es Ihnen leicht, für Ihre Geschäft das richtige Angebot zu finden. Die Produkte sind in attraktiven Segmenten, in einer passenden Atmosphäre und einem ihn gemäßen Kontext zusammengefasst. So können Sie schnell Neuheiten, neue Marken und neue Kollektionen entdecken und Ihr Sortiment mit einer Auswahl aus dem breiten nationalen und internationalen Angebot erweitern. Alle wichtigen Fabrikanten sind wieder mit dabei und freuen sich auf Ihren Besuch! Entdecken Sie die Ausstellerliste auf der Website.

Weitere Informationen finden Sie unter www.moebelmessebruessel.be

Quelle: MB Brussels