Licht und Emotion: Was gutes Lichtdesign leisten muss

Gemütliche Atmosphäre am Küchentisch: Indirektes Licht über der Arbeitsplatte schafft eine gleichmäßige Beleuchtung, die die Möbelstruktur und die emotionale Wirkung des Raums hervorhebt.

Farbtemperatur steuert Stimmungen. Warmweißes Licht zwischen 2.700 und 3.000 Kelvin beruhigt und erzeugt ein Gefühl von Geborgenheit. Lässt sich dieses dimmen, werden Wohnräume so richtig behaglich. Neutral- oder kaltweißes Licht ab circa 4.000 Kelvin wirkt aktivierend und unterstützt die Konzentration. Ein Effekt, der sich gezielt in funktionalen Bereichen einsetzen lässt – zum Beispiel in der Küche. Dort sorgt neutralweißes Licht zwischen 4.000 und 5.000 Kelvin für klare Sichtverhältnisse. Eine Kombination aus warmweißem und neutralweißem Licht empfiehlt sich im Bad, abgestimmt auf Pflegehandlungen und Entspannungsphasen.

Studien belegen: Je heller und gesättigter eine Lichtfarbe ist, desto positiver empfinden sie Menschen [1]. Über Systeme mit variabler Farbtemperatur (Tunable White) lässt sich die Beleuchtung an Tageszeit, Nutzung und persönliche Vorlieben anpassen. Das sogenannte Human Centric Lighting (HCL) orientiert sich am natürlichen Tageslichtverlauf – es wirkt morgens aktivierend und abends beruhigend. Auch Untersuchungen vom Lichtforum NRW und dem Fraunhofer-Institut für Bauphysik zeigen, dass diese Steuerung die Aufmerksamkeit fördert und den Schlaf verbessert. In der Praxis bewähren sich automatische Systeme, die der Anwender bei Bedarf manuell anpassen kann.

Funktion und Atmosphäre im Zusammenspiel

Licht in der Küche hat eine weitere Aufgabe als Sicherheitskomponente: Arbeitsflächen brauchen eine gleichmäßige, helle Ausleuchtung mit hoher Farbwiedergabe (Colour Rendering Index CRI > 90). Nur so bleiben Farben und Strukturen gut erkennbar, gefährliche Situationen beim Schneiden oder Kochen lassen sich vermeiden. Im Bad spielt Funktion ebenfalls eine große Rolle – etwa am Spiegel – kombiniert mit der Möglichkeit, gezielt für Entspannung zu sorgen. Wohnbereiche profitieren von abgestufter Lichtführung: Grundbeleuchtung zur Orientierung, Akzentlicht für Zonen und indirektes Licht für Tiefe.

Neutral- oder kaltweißes Licht ab circa 4.000 Kelvin wirkt aktivierend und unterstützt die Konzentration – das sorgt für klare Sichtverhältnisse an den entscheidenden Stellen

Um Möbel optimal auszuleuchten, sind flache Bauformen, saubere Kabelführung und thermisch stabile Materialien erforderlich. Die Leuchte soll nicht sichtbar sein, ihr Licht aber sehr wohl. Verdeckte Befestigungen, schlanke Profile und homogene Lichtlinien helfen dabei, Technik dezent zu integrieren. Sichtbare Lichtpunkte lassen sich durch dicht bestückte LED-Streifen, spezielle Diffusoren und angepasste Optiken vermeiden. Das Licht wird so zum integralen Bestandteil des Möbels, nicht zu einem Anbauteil. Es inszeniert Materialien, hebt Strukturen hervor, unterstreicht Oberflächen – ohne als Lichtquelle selbst sichtbar zu werden. Besonders Holz profitiert von indirekter Beleuchtung. Farbtemperaturwechsel zwischen 2.700 und 6.500 Kelvin verstärken die Materialwirkung. Rückwandbeleuchtungen schaffen Übergänge zwischen Nutzungszonen, wie sie in offenen Wohnküchen vorkommen.

Licht gestalten – Erfahrung und Praxis

Jahrzehntelange Erfahrung in der Integration von Licht in Küche, Bad und Wohnräumen bringt ELEKTRA mit. Der Spezialist für hochwertige Leuchten und Systeme aus dem nordrhein-westfälischen Enger versteht seine Lösungen nicht als Zusatz, sondern als gestalterisches Element und arbeitet daher eng mit Möbelherstellern zusammen. Dabei steht die individuelle Anpassung im Mittelpunkt – von der Spiegelbeleuchtung ohne sichtbare Lichtpunkte bis zum farbdynamischen Lichtband. Hochwertige Produkte sind das Ergebnis aus Lichtberechnungen, Materialbemusterungen und engem Austausch mit Planern und Herstellern.

Im Bad empfiehlt sich eine Kombination aus warmweißem und neutralweißem Licht, abgestimmt auf Pflegehandlungen und Entspannungsphasen

Wie Design- und Beratungskompetenz in der Praxis aussieht, verdeutlichen zwei Projekte: ELEKTRA entwickelte für einen Premiumhersteller von Badmöbeln ein integriertes Beleuchtungssystem. Die Kombination aus verdeckter Spiegelbeleuchtung (4.000 Kelvin) und indirekter, dimmbarer Deckenbeleuchtung (2.700 Kelvin) wurde nahtlos in das Möbeldesign integriert. Die Steuerung erfolgt über eine App und erlaubt den stufenlosen Wechsel zwischen Funktions- und Stimmungslicht. Die Kunden-Feedbacks zeigten 40 Prozent weniger Energieverbrauch bei einer um 85 Prozent gesteigerten Nutzerzufriedenheit gegenüber herkömmlichen Badbeleuchtungen. Für ein norddeutsches Küchenstudio realisierte ELEKTRA ein dreischichtiges Lichtkonzept als Standardoption: Arbeitsplatzlicht unter Oberschränken (CRI 95), dimmbare Pendelleuchten über der Kochinsel und RGB-Akzentlicht in Glaselementen. Die automatische Farbtemperatursteuerung von 5.000 Kelvin am Morgen bis 2.700 Kelvin am Abend führte zu einer höheren Akzeptanz bei den Kunden.

Wer frühzeitig plant, gewinnt doppelt: Professionelles Lichtdesign verbindet Technik mit Atmosphäre, erhöht die Funktionalität und steigert das Wohlbefinden.

[1] Valdez, P., & Mehrabian, A. (1994): „Effects of color on emotions“, Journal of Experimental Psychology: General, 123(4), 394-409. https://doi.org/10.1037/0096-3445.123.4.394

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Quelle: ELEKTRA GmbH